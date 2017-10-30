“we need to talk”.. لنتعرف على منتدى شباب العالم

تعرف في سطور على المنتدى الذي تستضيفه شرم الشيخ من 4 إلى 10 نوفمبر

كتبت- ندى الخولي:

خلال الأيام القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” دعائي لمؤتمر شباب العالم، تحت شعار “we need to talk”، ويشارك فيه مجموعة شباب من جنسيات مختلفة.

المؤتمر يٌقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشعار “we need to talk من أجل السلام”، في شرم الشيخ في الفترة من 4 لـ10 نوفمبر المقبل.

وتعود فكرة تنفيذه، لأبريل 2017، عندما أعلن السيسي في ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمدينة الاسماعيلية، مشاركته في دعوة الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم، لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.

وبحسب المنشور على الموقع الإلكتروني للمنتدى، فإن المؤتمر الوطني للشباب، يعد منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والشباب المصري الواعد الذى يطمح في بناء مستقبل أفضل لوطنه.

ويرأس فريق العمل، عباس كامل، مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد شعبان، مسئول التنسيق العام، ومحمد السعدي، المدير التنفيذي للمنتدى، ومحمد فايز، مسئول التنسيق الحكومي، وهاني مدحت، مسئول الشئون الفنية، ووليد فتحي، مسئول التصاريح والتسجيل، وأمير حسام، مسئول العلاقات العامة، وآية عطية، مسئولة العلاقات العامة، وحسن حامد، مسئول التسويق الإلكتروني.

كما يضم فريق العمل ممثلين لوزارة الخارجية، وهم السفير خالد ثروت، والسكرتير الأول رانيا إبراهيم، والمستشار مصطفى عصام الدين، والسفير أحمد عبد الفتاح، والسفير أشرف سليمان، والسفير محمد نجم.

إلى جانب فريق منفذ، من مسئولي الشركات المشاركة في المنتدى، وفريق إداري مكون من مستشارة إعلامية ومدير عام للمنتدى ومنسق عام له.

يضم المؤتمر عدة محاور، أولها “قضايا شبابية عامة”، ويتضمن مناقشة قضايا الإرهاب ودور الشباب في مواجهتها، و مشكلة تغير المناخ والهجرة غير المنتظمة واللاجئين، ومساهمة الشباب في بناء وحفظ ‏السلام في مناطق الصراع، وكيفية توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية.

فضلًا عن محور “التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال”، والذي من خلاله سيتم التعرف على رؤى الشباب لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم، واستعراض التجارب الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعرض تجارب شبابية مبتكرة في مجال ريادة الأعمال، مع مناقشة تأثير التكنولوجيا على واقع الشباب.

إلى جانب محور “الحضارات والثقافات”، ويضم موضوعات خاصة بالفنون والآداب والهوية الثقافية، وكيفية تكامل الحضارات والثقافات والاستفادة من تنوعها واختلافها، وكيف تصلح الآداب والفنون ما تفسده ‏الصراعات والحروب‏، بالإضافة إلى البعد الثقافي للعولمة وآثره على ‏الهوية الثقافية للشباب.

بينما يتم استعراض التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب، ودور الدول والمجتمعات في صناعة قادة المستقبل، في محور “صناعة قادة المستقبل”.

وأخيرًا محور “نموذج محاكاة الأمم المتحدة”، الذي يشارك به أكثر من 60 شاب من مختلف الدول. ومن خلال مشاركتهم في هذا النموذج، سيتمكن هؤلاء الشباب من معايشة تجربة حية لما يختبره ممثلي دول مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والتعرف على مختلف وجهات النظر والحلول أثناء مناقشة موضوعات متنوعة تدور حول مجابهة المخاطر التي تهدد السلم والأمن العالمي، والتحديات التي تواجهه الدول نتيجة لموجات الهجرة غير المنتظمة، والحروب السيبرانية وتهديدها لأمن الدول.

اضغط على الرابط التالي للتعرف على جدول أعمال المنتدى

Arabic_Time_TableArabic_Time_TableArabic_Time_Table