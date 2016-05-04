18 قرارا للصحفيين: الوزير “نيجاتيف” إلى حين إقالته..واعتذار من السيسي

18 للصحفيين: الوزير “نيجاتيف” إلى حين إقالته..واعتذار من السيسي
زحمة، فيتو، اليوم السابع
أعلن كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، قرارات الجمعية العمومية في حادث انتهاك قوات الشرطة لبيت الصحفيين واقتحام مقر النقابة وانتهاك الدستور والقانون
1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.
2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت
الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها
. 3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر
. 4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.
5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر
6- : دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الاإيكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”
والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.
7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية
. 8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية
9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير. 10- رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية
. 11- رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.
12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء”.
13- تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة
. 14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين
. 15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم
16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة. 17
– استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل
. 18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
8 تعليقات
نقابة الصحفين نصاببين وكذابين ولازم تتحاكم وفق للقانون
مليوت طظ فى قرارتكم ونجن ابناء الشعب سئمنا من تضرفاتكم وادائكم المهنى وتحيا مصر ورئيس مصر وكل التحيةوالاحترام لوزارة الدخليه ووزيرها وضباطها وجنودها وتحية خاصة لرجال القضا ء والنائب العام ووكلائه
اذا كان الضباط معهم امر بالقبض على الاثنين اللى مايتسموا يبدلوهاباقتحام ثم عشان يهرب النقيب من التسائل لماذا خبائهم يقول اقتحام ويليتهم يسرونابالغاء صحفهم العار.وكتابتهم الهايفة والركيكة. معك للنهاية ياسيسى وارجو من سيادتكم عدم الاعتذار وعدم اقالةوزيرالداخلية.انهم غاضبون بلا حق .
هما الجماعه دى خلية ارهاب جديده ..؟؟؟؟!!!!!.. ولا دوله داخل الدوله ؟؟؟؟؟!!!!! ولا على راسهم ريشه ؟؟؟!!!!
النقا الهايفه دى عايزه تعمل ارهاب جديد للدوله !!!!!… ومفكرين نفسهم يساوا حاجه !!!! وبتفاهه مذريه … وببجاحه مقرفه بيفتكروا ان هما فوق الشعب !!!! وبقبح شديد واخدين فى نفسهم قلــــــــــم وعايزين يعملوا نفسهم دوله داخل الدوله !!!! لأ آسف … دول عايزين يعملوا نفسهم دوله فـــــوق الدوله …!!!!!..
وعايزين يحولوا النقابه الى مأوى ومخبأ للمجرمين المحكوم عليهم بأحكام قضائيه شاملة وواجبة التنفيذ …!!!!!..
مع كافة وعميق شكرنا للسيد وزير الداخليه ورجاله الأبطال المحترمين الذين ضحوا ويضحوا وسيضحوا بكل غالى ونفيس في سبيل امن وأمان شعب مصــــر أرجوا من السيد النائب العام الأمر بالقبض على رئيس نقابة الصحفيين ومن يتبعه من ذوى الأفكار الارهابيه المتطرفه والشيطانيه والتحقيق معهم فورا …
فهؤلاء مكانهم الطبيعى هو السجون … بل والنفى خارج البلاد … وياريت كمان سحب الجنسيه المصريه عنهم لأنهم ليسوا أهلا لها ..!!
بارك الله فى مصر وشغبها ورئيسها …. وتحــــيا مصـــــر رغم أنف هؤلاء الصعالقه الذين يدعون صحافيون … والحافه والاعلام منهم براء الى يوم الدين …..
مع خالص احترامى للشرفاء المخلصين من الصحافيين(وهم الأغلبيه)الذين يخافوا الله سبحانه وتعالى ويحبون الوطن والشعب المصرى ويخافون عليه ويحرصون على أمنه وأمانه ويحترمون الدوله وقائدها وقضائها الشامخ ووزارة الداخليه ووزيرها البطل ورجالها الأشداء الشجعان ….
وبخلاف تلك الصفات والمواصفات فلا يستحق من ل يتحلى بها أن يطلق عليه صحفى حر حتى ولو كان رئيس النقابه نفسه ..!!!!… وكلنا يعلم كيف تتم انتخابات النقابات وما يصحبها من خلل وتدليس وشلل وتكتلات …. للدرجه التى تجعل الشريف والنظيف أن ينأى بنفسه بعيدا هذه التفاهات والهيافات المسماه (خطأ) بالانتخابات !!!..
ومن هنا … وقد آن أوان التطهير … أدعو كل شريف غيور على نفسه وشرفه ومهنته ان ينسحب من نقابة الصحفيين ويتحد مع باقى زملائه الشرفاء لسحب الثقه منها وحلها … تمهيدا لاجراء انتخابات نزيهه وشريفه تنتهى الى اختيار مجلس محترم يخاف الله ويحب الشعب والوطن … ويعلم جيدا حقوقه وواجباته…ويبعد عن المزايدات الخبيثه الهدّامه ويحبط الفتن والمؤمرات… ويقتل تلك الشعارات والمكائد الارهابيه الشيطانيه الكارثيه…. التى تهد الوطن ولاتبنيه بل وتفكك من وحدته وتجمعه … وأبسط دليل على ذلك … تلك الهيافات والتفاهات بل والسفالات الوارده على لسان
كارم محمود والذى يدعى ــ وللأسف الشديد ــ انه رئيس لجنة التشريعات !!!!!… والذى يتضح بعبعته وشخابيطه انه اجهل مايكون فى التشريعات !!!!ّ… وكذلك قلاش اللى محصلش أمين شرطه !!
ومش عجبه نقيب (نقيب فى العزبه … عزبة الصحفيين ..!!!)..
وكل الاحترام للسيد النائب العام الذى استدعى عمـــدة العزبه (النقابه ) ووكيلها للتحقيق معهم بتهمة التستر والاخفاء لمجرمان عليهما احكام قضائيه شامله وواجبة التنفيذ …
كل التحيه والتقدير لشعب مصر العضيم وللسيد وزير الداخليه المصرى الشجاع ورجاله الابطال … ولرئيسنا الحبيب واناشده بألا تأخذه بهم رحمه ويضرب الفاسدين بيد من فـــولاذ ودون هـــــواده …
وتحــــــيا مصـــــــــر ….
شكرا لوزير الداخليه وشكرا لضباط وجنود الشرطه حماهم الله وجعلهم حماه للوطن
تحيا مصر وتحيا السيسي ويسقط الصحفين الخونة