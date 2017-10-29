يوسف زيدان: شرب النبيذ حلال.. والأخلاق شيء مختلف عن الدين (فيديو)

يوسف زيدان: الناس في مصر مذهبهم الرسميّ حنفي والفعليّ شافعي

قال الكاتب الروائي يوسف زيدان، إن الأخلاق أمر مستقل عن الدين، وإن الدين يتأسس على الأخلاق وليس العكس.

وأضاف زيدان خلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “كل يوم” مساء السبت، أن الذي يقيّم سلوك الناس هو لجوؤهم لمعرفة إن كان ما يفعلونه “عيبا أو حراما”، مضيفًا أن “الأمور الحرام” ليست متفقا عليها وأن الدين مذاهب واتجاهات مختلفة، موضحًا أن شرب النبيذ حلال لدى المذهب الحنفي، وحرام عند الشافعية، وأكد أن “الناس في مصر مذهبهم الرسميّ حنفي ومذهبهم الفعلي شافعي”.

وقال إن مؤسسة الأزهر تعترف بالمذاهب الأربعة، فلا داعي للتضييق والارتباط بمذهب بعينه، موضحًا أنه عند عقد قران نجله قال للمأذون الشرعيّ أن يعقد القران وفقا لمذاهب السنة الأربع وليس على مذهب أبوحنيفة النعمان كما جرت العادة، وأوضح أن وجود مذاهب مختلفة يفتح السبيل أمام الناس لكي لا ينغلقوا على مذهب واحد.

وعلق زيدان على الهجوم الذي تعرّض له بسبب تصريحات سابقة له عن “أحمد عرابي”، إذ قال إنه عندما يخرج أحد برأي مختلف “تهيج الهائجات والزاعقات. تلاقي حد من عشرين سنة مالوش أي حضور وفجأة طلع، واحد منهم على سبيل المثال عامل 7 حلقات خلال الأيام الماضية، ويطالبني بعدم التحدّث في التاريخ بحجة أنني أحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة”.

تابع زيدان “أنا أحمل أستاذية في الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم، وهي درجة علمية تفوق درجة الدكتوراه وتقدر تسأل في المجلس الأعلى للجامعات”.