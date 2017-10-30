وزير الصحة: التأمين الصحي هدية الرئيس للمصريين.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم.. الإثنين 30 أكتوبر 2017

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أثناء اجتماعه بمحافظ بور سعيد اللواء عادل الغضبان اليوم أن التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري..

وأوضح الوزير خلال لقائه بالمحافظ تفاصيل تطبيق التسعيرة الجديدة لخدمات التأمين الصحي اعتبارا من نهاية الاسبوع القادم لتتواكب مع الأسعار الحالية، وحتى لا يتكبد المريض أي عناء فى دفع فارق سعر تقديم الخدمات الطبية، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل.

كما أوضح وزير الصحة والسكان أن القانون الجديد سيكون جاذب لأعضاء الفريق الطبي، خاصةً الأطباء حيث إن المقابل المادي الذى سيحصل علية الطبيب بالقانون الجديد لن يماثله القطاع الخاص، مؤكداً حرصه على تقديم المقابل المادي الملائم لعمل الأطباء.

وأعلن الوزير أنه تمت الموافقة على قرض فرنسي من الوكالة الأوروبية بمبلغ 30 مليون يورو، وذلك لتطبيق منظومة التأمين على محافظات القناة.

والتقى أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان باللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد اليوم لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد من محافظة بور سعيد.

على جانب آخر نشرت قناة “سى إن إن” الأمريكية قائمة بأفضل الوجهات السياحية العالمية فى فصل الشتاء، لمحبى الطقس الدافئ والأجواء المشمسة، تضمنت 31 بلدا من عدة مناطق مختلفة بالعالم، منها الشرق الأوسط، وآسيا وأفريقيا، وجاءت مصر فى طليعة الوجهات الساحية المهمة فى الشتاء.

وفي السياق ذاته قالت وكالة الأنباء الروسية “نوفستى”، إن السياح الروس يزورون مصر بشكل مستقل، رغم حظر الطيران بين مصر وروسيا بقرار رسمى، مشيرة إلى أنهم يجدون سبلا للوصول للمقاصد المصرية بأنفسهم.

وأضافت الوكالة الروسية، فى تقرير نشرته اليوم الاثنين، أنه وفقا لموقع Tutu.ru، فإن المسافرين الروس الذين يرغبون فى السفر لمصر يجدون مخرج يشترون التذاكر ويتوجهون إلى البلاد الأخرى، فالسياح الروس لا يجدون بدائل لمصر فى هذا الوقت من فصل الشتاء، إذ إن الطقس ومستوى الخدمة فى مصر مناسبان لميزانية المواطنين الروس.

لا مكان للمرتشين في مصر.. فقد قررت النيابة العامة في المنيا، حبس 3 متهمين بينهم مدير أمن ديوان عام المحافظة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت إلى فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، بقيام الأول بدور الوساطة مع الثاني والثالث، من أجل تقديم رشوة مالية لآخرين مقابل تسهيل إنهاء الموافقات والاعتمادت اللازمة على ترسية المناقصات الخاصة بتوريد أغذية بديوان عام محافظة المنيا، لأشخاص بعينها.

وخبر طريف..

قريبًا جدًا قد يصبح مصير من يعذب الحيوانات السجن، إذ تعد لجنة حقوق الحيوان بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، مشروع قانون لحماية الحيوانات وحقوقها، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجمعيات الرفق بالحيوان، ومستشفى بروك التي تعالج الحيوانات بالمجان في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور طارق مسك مقرر لجنة حقوق الحيوان، إن القانون يهدف لوضع آليه لحماية الحيوان من التعذيب والتعامل مع الحيوانات معامله حسنة، كما أنه سينظم حقوق الحيوان الأساسية في الأكل والشرب والعلاج، وينظم سلطة الدولة على الحيوانات الموجودة، بحيث تكون الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي المسؤولة بشكل رسمي عن تلك الحيوانات.

وسيضع القانون عقوبات بناء على درجة الجرم والتي تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يعذب الحيوانات.

وأخيرا في الرياضة..

أنباء عن ضم اللاعب شيكابالا للمنتخب المصري.. إذ أنهى الجهاز الإداري للمنتخب الوطني استخراج أوراق سفر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الرائد السعودي والمعار من نادي الزمالك إلى الإمارات.

وجاء ذلك تحسبا لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، لصفوف المنتخب، خلال معسكر مباراتي الإمارات الودية، وغانا في تصفيات كأس العالم، في حال إصابة أحد أو استبعاد أي لاعب حيث يقدم «شيكابالا» مستوى جيد مع الفريق السعودي وأحرز ثلاثة أهداف في الدوري.