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وداعا للندم ! ..واتساب يتيح خدمة مسح الرسائل (بعد إرسالها)

فاطمة لطفي فاطمة لطفي
30 أكتوبر 2017

“واتساب” يمنحك فرصة أخرى.. لتدارك الرسائل “الخاطئة”

كم هي عدد المرات التي ندمت فيها على إرسال رسالة ما إلى شريكك السابق بعد منتصف الليل، أو أخرى انتقدت فيها إدارة العمل وأرسلتها إلى مديرك عن طريق الخطأ؟

لا ندم بعد الآن، الخاصية التي طالما طالب بها مستخدمو تطبيق “واتساب” أصبحت متاحة أخيرًا، إذ كشفت الشركة المطورة للتطبيق عن خاصية جديدة بعنوان Delete for Everyone أو “الحذف للجميع” تسمح لمستخدمي التطبيق بحذف الرسائل المرسلة سواء كانت في محادثات فرديّة أو جماعية خلال 7 دقائق من تاريخ إرسالها.

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وبمجرد مرور هذه المدة، لن تتمكن من حذف رسالتك.

وتتوفر الخاصية الجديدة ضمن النسخة الأحدث من التطبيق على نظامي “أندرويد” و”IOS”. وبحسب الشركة، ستستبدل الرسالة المرسلة بأخرى تحتوي على العبارة التالية “تم محو هذه الرسالة”.

وفي بعض الأحيان قد تبقى الرسالة المرسلة ظاهرة لدى المرسل إليه، ولتفادي ذلك ينبغي أن تتوافر لدى المرسل والمستقبل النسخة الأحدث من التطبيق.

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ومن المتوقع أن ستصبح الخاصية الجديدة متاحة لجميع المستخدمين حول العالم في المستقبل القريب.

وفيما يلي طريقة استخدام الخاصية الجديدة:

1- افتح تطبيق “واتساب”.

2- افتح المحادثة التي تريد مسح رسالة منها.

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3- انقر على الرسالة واضغط مطولًا عليها (يمكنك تحديد أكثر من رسالة وحذفها في الوقت نفسه).

5- اضغط  على “حذف لدى الجميع”.

فاطمة لطفي

فاطمة لطفي

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