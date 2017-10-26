هشام جعفر..عام ثالث في”التحقيق”..مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم الخميس 26 أكتوبر 2015

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، حبس الصحفي هشام جعفر 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي رشوة دولية. وكانت قوات الأمن قد داهمت مقر مؤسسة «مدى» الإعلامية، في 21 أكتوبر قبل الماضي، وشمعت مقر المؤسسة بالشمع الأحمر، وألقت القبض على «جعفر» لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى رشوة دولية.

وأصدرت أسرة جعفر بيانا جاء فيه: يوم الجمعة الموافق 20 اكتوبر 2017 أكمل هشام جعفر مدة العامين و هى أقصى مدة للحبس الاحتياطى وفق الماده 143 من قانون الاجراءات الجنائية تلك المدة التي مد فيه النظام المصري اقصى مده للحبس الاحتياطي من 6 شهور الى عامين كاملين مما جعلها عقوبة تستخدم ضد المطالبين بالديمقراطية و حرية الرأى أمثال هشام جعفر.

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، باريس عائدا إلى مصر بعد ختام زيارة رسمية لفرنسا استغرقت أربعة أيام أجرى خلالها مباحثات مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون. وشهدت الزيارة التوقيع على 16 اتفاقية وإعلان نوايا ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والحماية الاجتماعية وتدريب الكوادر الإدارية.

قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن حريق مصنع البويات بحي العجمي لم يُسفر عن أي ضحايا بشرية، وأن قوات الحماية تتعامل معه لتحجيم آثاره. وأضاف “سلطان”، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، أن الخسائر الأولية تشير إلى تضرر ثلاثة عقارات مجاورة للمصنع، وتجري الآن السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية والجهات المعنية، ويجري حصر جميع خسائر الناجمة عنه. وتفقد المحافظ، موقع الحادث على الطبيعة بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت وجود 17 مصابا نتيجة حريق المصنع.

وفاز الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بمنصب نائب الرئيس لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، وهو المؤتمر المعني بوضع سياسات التعاون بين الجامعات الفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط.

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري أنه تلقى موافقة رسمية من وزارة الداخلية بنقل مباريات الزمالك إلى استاد القاهرة.