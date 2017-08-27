سياسة

هروب 5 من “كتائب حلوان” الإرهابية..ومصدر أمني: سيارة الترحيلات لم تتعرض لإطلاق نار

زحمة
27 أغسطس 2017

هروب عدد من متهمي خلية كتائب حلوان الإرهابية أُثناء ترحيلهم إلى سجن طرة

عدد من متهمي خليةكتائب حلوان

وكالة أنباء الشرق الأوسط- المصري اليوم- الأهرام – زحمة

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن سيارة ترحيلات الأوتوستراد التي شهدت هروب عدد من متهمي خلية كتئاب حلوان الإرهابية لم تتعرض لإطلاق نار.

وأوضح المصدر الأمني – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد – أنه أثناء مرور سيارة الترحيلات بطريق الأوتوستراد بمنطقة صقر قريش، قام المحتجزون بالسيارة بكسر قفل بابها لمحاولة الهرب.

وأضاف المصدر الأمني أن 5 من المحتجزين تمكنوا من الهرب ، إلا أن قوة سيارة الترحيلات نجحت في ضبط اثنين منهم وأصابت ثالث ، فيما يتم تكثيف الجهود حاليا لضبط المتهمين الاثنين الهاربين.

وقال مصدر أمني أن المتهمين الهاربين هما : عبد الوهاب مصطفى مصطفى ومحمود أبو حسين فراج

 كانت الأنباء الأولية قد أفادت عن إطلاق نار تعرضت له سيارة الترحيلات التي كانت تنقل المتهمين من خلية “كتائب حلوان” الإرهابية بعد  جلسة محاكمتهم إلى سجن طرة، وتراوحت أرقام الهاربين في الأنباء الأولية بين 9 إلى 7 إلى 5 متهمين.
وتواصل أجهزة الأمن انتشارها لضبط الهاربين في محيط  طريق الأوتستراد، والمعادى، والنصر والبساتين، لتعقب الهاربين التابعين لكتائب حلوان.
لقطة من فيديو بثه عدد من عناصر كتائب حلوان في أغسطس 2014
وبدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب، التحقيقات في واقعة هروب  المتهمين في قضيه كتائب حلوان وإصابة متهم آخر بطلق ناري بالفخذ بعد قيامهم بكسر باب سيارة الترحيلات أثناء عودتهم من أكاديمية الشرطة إلى سجن.
وتبين من التحقيقات التي باشرها أحمد شادوفة، رئيس نيابة جنوب القاهرة، أن السيارة التي وقع فيها الحادث كانت تقل 20 متهما من أصل ١٤٩ من المتهمين في قضيه كتائب حلوان كانوا في طريقهم إلى سجن طرة وأثناء مرور السيارة في أحد المنحنيات قام المتهمين بإثارة الشغب داخل السيارة وتمكنوا من كسر نوافذ الأبواب والأقفال بالباب وتمكن عدد من المتهمين من الهروب وتم السيطرة عليهم وأطلق عيار ناري على أحد المتهمين الذي أصيب بالفخذ يدعى صهيب وتمكن اثنين من الهروب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد واصلت اليوم  الأحد جلسة محاكمة 215 متهما من ضمنهم 140 محبوسا من أنصار جماعة الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء  والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”.
ومن أخطر الهجمات التي نفذتها المجموعة اغتيال 8 من رجال الشرطة بالرصاص في مايو 2016.
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زحمة

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