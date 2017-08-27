هروب 5 من “كتائب حلوان” الإرهابية..ومصدر أمني: سيارة الترحيلات لم تتعرض لإطلاق نار

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن سيارة ترحيلات الأوتوستراد التي شهدت هروب عدد من متهمي خلية كتئاب حلوان الإرهابية لم تتعرض لإطلاق نار.

وأوضح المصدر الأمني – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد – أنه أثناء مرور سيارة الترحيلات بطريق الأوتوستراد بمنطقة صقر قريش، قام المحتجزون بالسيارة بكسر قفل بابها لمحاولة الهرب.

وأضاف المصدر الأمني أن 5 من المحتجزين تمكنوا من الهرب ، إلا أن قوة سيارة الترحيلات نجحت في ضبط اثنين منهم وأصابت ثالث ، فيما يتم تكثيف الجهود حاليا لضبط المتهمين الاثنين الهاربين.