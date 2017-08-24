نتنياهو للكنيست: ادخلوا الأقصى.. العالم في 60 ثانية

أهم خمسة أخبار في العالم اليوم.. الخميس 24 2017

أفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الخميس بأن بنيامين نتانياهو سيسمح لأعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بزيارة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة الأسبوع المقبل ليوم واحد فقط على سبيل الاختبار، في حين يمنع عليهم ذلك الآن. واضاف أن «نتانياهو اتخذ قراره بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية على ضوء الهدوء وتحسن الوضع الذي يسود موقع جبل الهيكل»، وهي التسمية التي يطلقها الإسرائيليون على الحرم الشريف، مؤكداً أن «القرار حول هذه الزيارة سيبقى متوقفًا على تقديرات الوضع الامني».

وأصدر نتانياهو قرارا بمنع أعضاء الكنيست بمن فيهم العرب والوزراء من دخول باحات المسجد الاقصى، لتخفيف حدة التوتر بعد قليل من اندلاع مواجهات وتنفيذ هجمات ابتداء من بداية أكتوبر 2015.

وقالت السلطات العراقية إنها انتشلت جثث 20 بحارا ماتوا غرقا إثر اصطدام سفينتهم بسفينة أخرى قبالة السواحل الجنوبية للبلاد. وغرقت السفينة “المسبار” التابعة لمديرية الموانئ العارقية في المياه العراقية يوم السبت بعد أن اصطدمت بسفينة أجنبية أكبر حجما.

وقال المتحدث باسم مديرية الموانئ، أنمار الصافي، إنه كان على متن السفينة 31 شخصا، وقد انقذ 11 منهم، كما انتشت أربع جثث بعد غرق السفينة يوم السبت.

فيما تحقق الشرطة الهولندية اليوم الخميس في شاحنة صغيرة مسجلة في إسبانيا تحوي قوارير غاز وأوقفت سائقها الإسباني في مدينة روتردام، بعدما ألغت حفلاً لموسيقى الروك بسبب “تهديد إرهابي”.

وقالت الشرطة في بيان نشر مساء الأربعاء أن “أحد رجال الشرطة كان متمركزاً في مكان قريب وقرر وقف شاحنة صغيرة كانت تسير حوالى الساعة 21,30. وقالت الشرطة ورئيس بلدية روتردام، أحمد أبو طالب، إن فرق خبراء الألغام قامت بفحص الشاحنة التي أوقفت على بعد شارعين عن صالة الحفلات ناسيلو في منطقة المرفأ بجنوب المدينة حيث كانت فرقة أميركية لموسيقى الروك ستقدم عرضاً.

وأعلنت قطر أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية، بحسب بيان للخارجية القطرية. وأفاد البيان، الذي نشر على موقع الوزارة على الإنترنت، بأن قطر تتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات.

وكانت إيران أرسلت خمس طائرات محملة بالمواد الغذائية إلى قطر بعد إعلان عدد من الدول، في مقدمتها السعودية المنافس الأول لإيران على النفوذ في الشرق الأوسط، قطع العلاقات مع قطر إثر اتهامها بتمويل حركات “إرهابية”، وهي الاتهامات التي نفتها السلطات القطرية.

وفي الرياضة،أعلن نادي مانشستر يونايتد متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس انه تعاقد مجددًا مع المهاجم زلاتان ابراهيموفيتش لمدة عام واحد.

وانضم السويدي ابراهيموفيتش (35 عاما) ليونايتد لمدة عام واحد كلاعب حر الموسم الماضي وسجل 28 هدفا في 46 مباراة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو قبل ان يتعرض لاصابة في الركبة في ابريل الماضي.