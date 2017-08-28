نتنياهو: إيران تبني مواقع صواريخ في سوريا ولبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي : إيران تبني مواقع صواريخ موجهة نحو إسرائيل في سوريا ولبنان

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن إيران تبني مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا ولبنان بهدف استخدامها ضد إسرائيل.

واتهم نتنياهو إيران في بداية اجتماع مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بتحويل سوريا إلى “حصن عسكري في إطار هدفها المعلن محو إسرائيل”.

وتابع أنها “تبني أيضا مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة لتحقيق هذا الهدف في كل من سوريا ولبنان. هذا أمر لا يمكن أن تقبله إسرائيل. هذا أمر يجب ألا تقبله الأمم المتحدة”.