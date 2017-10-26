نائب قانون “تجريم المثلية”: لسنا قوم لوط.. ومعي 67 نائبًا

مشروع القانون يعاقب بالحبس على ممارسة المثلية والتحريض عليها

كتبت- ندى الخولي:

أوضح النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، فلسفة مشروع قانون “تجريم المثلية الجنسية” الذي تقدم به رسميًا لرئيس المجلس، علي عبد العال، منذ أيام، لإحالته للمناقشة في اللجنة التشريعية.

وقال عبد الستار لـ”زحمة“، إن القانون يجرم العلاقات الشاذة بين ذكرين أو أكثر وأنثيين أو أكثر، كما يعاقب كل من دعا وروج لأي حفل أو احتفالية خاصة بالمثلية الجنسية أو نشر عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو رفع علمهم الشهير بألوان قوس قزح “رينبو”.

ويعاقب القانون في مادته الثانية “كل شخصين أو أكثر، سواء ذكور أو إناث، يمارسن العلاقة الجنسية الشاذة فيما بينهما أو فيما بينهم، في أي مكان عام أو خاص، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس 5 سنوات”.

واعتبر النائب، أن الحكمة في ضرورة إصدار هذا القانون، هي “التماشي مع عادات وتقليد المجتمع المصري، بل أن تلك العادات والتقاليد ليست مستحدثة، حيث أرسل الله بنبي لقوم لوط لمحاربة تلك الفاحشة على وجه التحديد، وما يترتب عليها من أضرار على الفرد والمجتمع”.

يحظر القانون -بشكل قطعي- الدعاية أو الإعلان عن حفلات تجمع المثليين بأي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان سواء كان مسموعة أو مرئية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من الشباب والبنات بدعوى “رفع علم رينبو خلال حفل مشروع ليلى الذي أُقيم في القاهرة في 22 سبتمبر الماضي”، ووجهت لهم النيابة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، الترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام.”

“نحن مستهدفون، كدولة وكشباب ، وخطورة هذه الفاحشة لا تقل أبدًا عن خطورة الإرهاب”، قالها النائب ردًا على مزاعم تعارض هذا القانون مع الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، معتبرًا أن هذا القانون يكافح الفاحشة كما يكافح القانون المخدرات لما لها من آثار على الفرد والمجتمع”.

وأكد عبد الستار، أن 67 نائبًا، وقعوا على مشروع القانون قبل تقديمه رسميًا لرئيس المجلس، حيث تنص اللائحة على أن عُشر المجلس –حوالي 60 عضوًا- يحق لهم التقدم بمشروع قانون.

ومن أبرز الموقعين على القانون، الأديب والروائي يوسف القعيد، والكاتب والباحث سمير غطاس، والكاتب الصحفي أسامة شرشر.

ويتوقع عبد الستار، أن يدفع النواب من أجل مناقشة وإقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي، لما له من أهمية كبرى في الوقت الراهن.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت أمس الأربعاء، تجديد حبس سارة حجازي، بتهمة الترويج للمثليين، ورفع علم “الرينبو” في حفل “ليلى” بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.