نائب رئيس كاتالونيا: لن نعترف بالانقلاب..العالم في 60 ثانية

أهم خمسة أخبار في العالم اليوم.. الأحد 29 أكتوبر 2017

استقبل سكان جيرونا بكاتالونيا، الأحد زعيم الإقليم، كارلس بيغديمونت، استقبال الأبطال، احتفاء بإعلان “جمهوريتهم الجديدة”. وبالرغم من عزل مدريد لبيغديمونت من منصبه، إلا أن نائبه أوريول كونكيراس أكد في مقابلة صحفية الأحد، أن حكومته لا تعترف بالإجراءات التي اتخذتها مدريد، واصفا إياها “بالانقلاب ضد كاتالونيا“، ومؤكدا أن بيغديمونت “ما زال وسيظل رئيس الإقليم”.

وقال “لا يمكننا أن نعترف بأي من التدابير غير الديموقراطية التي اتخذها الحزب الشعبي (بزعامة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي) في مدريد” بعد أقل من 48 ساعة على إعلان استقلال “جمهورية كاتالونيا”.

وعلى صعيد آخر، احتشد الآلاف من معارضي انفصال كتالونيا عن إسبانيا في شوارع برشلونة، ودعمت كافة الأحزاب السياسية الوطنية الرئيسية في إسبانيا هذه المسيرة التي انطلقت تحت شعار” كلنا كتالانيون”. حمل الكثير من المتظاهرين لافتات تطالب بسجن زعيم الإقليم المقال كارلس بيغديمونت.

وقالت محطة رووداو التلفزيونية إن مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق أكد يوم الأحد عزمه التنحي أول نوفمبر ودعا برلمان الإقليم لاتخاذ إجراءات لملء فراغ سلطات الرئاسة.

وأضافت المحطة أن برزاني أبلغ البرلمان المجتمع في أربيل عاصمة الإقليم في رسالة بأنه لا يعتزم تمديد ولايته لما بعد الأول من نوفمبر تشرين الثاني. وجاء في الرسالة أن برزاني يرفض الاستمرار في موقعه كرئيس للإقليم بعد أول نوفمبر المقبل.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، أن 73 شخصا قد قتلوا إثر اشتباكات عنيفة دارت خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” بدير الزور شرق سوريا.

وأضاف المرصد أن قوات النظام تمكنت، بدعم من الطيران الروسي، من السيطرة على حيين جديدين بالمدينة.

وتعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن تواصل طهران إنتاج الصواريخ لأغراض دفاعية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعتبر انتهاكا لأي اتفاقات دولية.

وحذر روحاني – في خطاب أمام مجلس الشورى الإسلامي – الولايات المتحدة من المساس بالاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى، قائلا “عليكم أن تدركوا بأن أي نكث للعهد من جانبكم سيعود عليكم بالضرر”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) . وشدد على أن “الاتفاق النووي هو اتفاق دولي يجب على أمريكا الالتزام به ليس أمام ايران فحسب بل أمام الدول الخمسة الأخرى”.

ورياضيًا، سجل راويز لاوان هدفا لدالكورد ضد جايس في المباراة قبل الأخيرة في الموسم ليدخل السعادة على الأكراد في جميع أنحاء العالم بعد أن قاد فريقه للصعود إلى دوري الدرجة الأولى السويدي لكرة القدم بعد 13 عاما فقط على تأسيسه.

وأسس مهاجرون أكراد النادي في بلدة بورلنجه في مقاطعة دالارنا. ويملك النادي 1.5 مليون متابع على فيسبوك وساهم نجاحه وصعوده السريع عبر الدرجات الأدنى في الدوري السويدي في أن يصبح الفريق الوطني الفعلي للأكراد حول العالم.