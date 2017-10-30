مقتل وإصابة 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي.. العالم في 60 ثانية

أهم 5 أخبار في العالم اليوم.. الإثنين 30 أكتوبر 2017

قتل اليوم 6 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون جراء استهداف نفق من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي خانيونس.

ومن الفلسطينيين الذين قتلوا في القصف أحمد خليل أبو عرمانة (25 عاما)، وعمر نصار الفليت (27 عاما)، ومصباح شبير (30 عاما)

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تل أبيب ستضرب كل من يحاول الاعتداء عليها.

وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستواصل حماية الحدود.

وقالت وكالة “معا” الفلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية دمرت نفقا لسرايا القدس، بعد استهدافه بخمسة صواريخ، شرق موقع كيسوفيم العسكري شرق خانيونس.

قال تلفزيون الكويت يوم الاثنين إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من الأمور.

تأتي هذه الخطوة بعد أن استجوب نواب في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح وقدموا طلبا للتصويت على طرح الثقة به في جلسة الثلاثاء المقبل.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السلطات بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، بالتآمر ضد الولايات المتحدة.

ويواجه مانافورت ومساعده، ريك غيتس، 12 تهمة من بينها غسيل الأموال.

وقد حضر مانافورت رفقة محاميه إلى مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في واشنطن.

ويقود التحقيق المستشار روبرت مولر، الذي ينظر في مزاعم بشأن وجود علاقة بين روسيا وحملة ترامب خلال الانتخابات.

ومن أمريكا إلى شرق أوروبا حيث دشن زعماء أذربيجان وتركيا وجورجيا يوم الاثنين خطا للسكك الحديدية بطول 826 كيلومترا يربط الدول الثلاث مؤسسين بذلك طريقا لنقل البضائع والمسافرين بين أوروبا وآسيا يتجاوز روسيا.

وسيقلص الخط الجديد زمن الرحلة بين الصين وأوروبا إلى نحو 15 يوما، وهو ما يتجاوز ضعفي سرعة النقل بحرا وبتكلفة تقل عن نصف تكلفة النقل جوا.