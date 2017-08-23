«مفتي الجمهورية: لا “اجتهاد” في المواريث.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم.. الأربعاء 23 أغسطس

أصدرت دار الإفتاء بيانا ، أكدت فيه رفضها دعوات المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث وذلك بعد بيان الأزهر الذى رفض تلك الدعوة. وأكدت دار الإفتاء أنه لا اجتهاد فى الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالةِ ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية والتي منها “أحكام المواريث” لأنها حُسِمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة لا تحتمل أكثر من معنًى. وقالت إن “أحكام المواريث” لا تخضع للاجتهاد ولا مجال لوجهة النظر الشخصية.

وقال محمد عيسي، المحامي الحقوقي، إن النيابة بعد قرارات التجديد الثلاثة التي أصدرتها على مدار الأشهر الماضية وورود التقارير الفنية وتحريات الأمن الوطني اتخذت قرارًا بإخلاء سبيل الناشطين نوبي وشرابية.

التقى وزير الخارجية سامح شكري يوم 23 الجاري بوفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وعضوية كل من جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشئون الاستراتيجية، وذلك في إطار جولتهم الحالية فى عدد من دول المنطقة من أجل التباحث بشأن سبل دعم عملية السلام، واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحول أزمة النوادي في مصر أعلن رئيس نادي هليوبوليس، هارون التوني، تصويت أعضاء النادي بأغلبية ساحقة لمصلحة لائحتهم الخاصة، بدلا من اللائحة الاسترشادية التي وضعتها وزارة الشباب واللجنة الأولمبية

وأعلن التوني حضور 17 ألف و327 عضوا للجمعية العمومية التي كانت تحتاج إلى 7500 عضو فقط لكي تكتمل، ووافق منهم 17271، وغير الموافقين 42 صوتا، والأصوات الباطلة 15 صوتا.

وفي الرياضة اعتذر البلجيكى فرانكى عن تولى المسئولية الفنية لفريق الزمالك خلال الموسم الجديد، بعد وصول عرض روسي.

وأكد أحد أعضاء مجلس الإدارة أن المدرب ابلغ مسئولي النادي بالاعتذار عن التواجد في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مجلس الزمالك جلسة فى الوقت الحالى بمقر النادى لمناقشة الوضع خاصة بعد الإعلان خلال الساعات الماضية عن التوصل لاتفاق مع المدرب لتولى المسئولية عقب الجلسة التى جمعت مسئولى النادى مع مدير أعمال الخواجة ونجله.