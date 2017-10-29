مفاجأة: منسق حملة “علشان تبنيها”.. كان متحدث حملة “الفريق شفيق 2012”

رجل واحد كان متحدثا باسم الحملتين

كتبت- ندى الخولي:

عقدت حملة “علشان تبنيها” التي تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لجولة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها منتصف 2018، مؤتمرها الصحفي الأول اليوم الأحد للإعلان عن الأعداد الأولية للموقعين على استمارة الحملة.

المفاجأة لم تكن فقط في العدد الضخم للموقعين على استمارة الحملة في غضون أيام قليلة، الذي يزيد عن 3 مليون استمارة (ثلاثة ملايين و77 ألف استمارة)، لكن المفاجأة تتمثل في أن النائب كريم سالم، المتحدث الرسمي باسم الحملة، وأحد منسقيها الثلاثة، هو نفسه من كان متحدثًا باسم حملة دعم الفريق أحمد شفيق، في انتخابات الرئاسة 2012.

يشار إلى أن الفريق أحمد شفيق، كان قد ألمح أكثر من مرة نيته لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، لكنه لم يعلن عن موقفه صراحة حتى الآن.

كان حزب الحركة الوطنية، -الذي أسسه شفيق في سبتمبر 2012- قد دعا الفريق أحمد شفيق، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي سبتمبر 2013، أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، قرار الهيئة العليا للحزب، بتعيين كريم سالم وأحمد سرحان، متحدثين رسميين باسم الحزب.

ثم دبت الانشقاقات داخل الحزب، ووصلت لذروتها في منتصف عام 2015، عندما تقدم العديد من قيادات الحزب باستقالاتهم، بسبب اعتراضات على طريقة إدارة الحزب برئاسة صفوت النحاس، وكان من بينهم كريم سالم الذي خاض انتخابات مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، وهو حاليًا عضو بلجنة الخطة والموازنة بالمجلس.