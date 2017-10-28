مدريد تدعو رئيس كتالونيا المقال لخوض الانتخابات.. العالم في 60 ثانية

أهم 5 أخبار في العالم اليوم.. السبت 28 أكتوبر 2017

دعا كارلس بوجديمون، رئيس إقليم كتالونيا المُقال، إلى ما سماها “المعارضة الديمقراطية” لحكم الحكومة الإسبانية المباشر للاقليم، متعهدا بمواصلة “العمل لبناء بلد حر”.

جاء ذلك في كلمة مسجلة لبوجديمون، بثها التلفزيون في كتالونيا عصر السبت، وقال فيها: “إن اجراءات الحكومة المركزية تتعارض مع إرادة مواطني بلادنا،، إن البرلمان هو من يختار أو يبعد الوزراء”.

في المقابل قالت الحكومة الإسبانية يوم السبت إنها سترحب بمشاركة زعيم إقليم كتالونيا المقال كارلس بودجمون في الانتخابات التي ستجرى بالإقليم في ديسمبر.

ومن مدريد إلى مقديشو حيث هزّ انفجاران متتاليان العاصمة الصومالية مقديشو، بعد أسبوعين فقط من انفجار ضخم لقنبلة، أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصاً.

وأفادت تقارير إخبارية أن الانفجار الأول نجم عن انفجار سيارة مفخخة، في أحد الفنادق، بينما وقع الانفجار الثاني بعد ذلك بقليل بالقرب من المبنى السابق للبرلمان.

وفي كردستان العراق أعلن نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم إيمينكي، تسلم البرلمان رسالة من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ستتم قراءتها في جلسة يوم الأحد غدا.

وقالت وسائل إعلام كردية إن الرسالة تتضمن تأكيد بارزاني أنه لن يمارس صلاحياته الرئاسية بعد الأول من الشهر المقبل. وأضافت قناة روداو الكردية أن الخطاب يتضمن مقترحا بتقسيم صلاحيات منصب رئيس الإقليم على عدة مناصب قيادية في الحكومة.

على جانب آخر أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عثور قواتها على مقبرة جماعية، ضمت 50 جثة تعود لعناصر من الجيش والشرطة داخل قضاء الحويجة.

وأضافت العمليات المشتركة في بيان أن تنظيم داعش أعدم عناصر القوات الحكومية في قرية البكارة وسط الحويجة خلال هجمات إرهابية، شنها على مناطق جنوب غربي كركوك.

وأضافت البيان أن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها لفتحها (المقبرة)، وفحص جميع الرفات الموجودة فيها.

وسبق أن قالت مصادر في الجيش مطلع أكتوبر الجاري، إن قوات الأمن عثرت على مقبرتين جماعيتين تضمان رفات عشرات القتلى من عناصر من الجيش والشرطة قتلوا على يد مسلحي داعش في قرية أبو صخرة جنوب شرقي الحويجة.

وفي الرياضة تعافى ليفربول من إهدار اللاعب محمد صلاح ركلة جزاء وفاز 3-صفر على ضيفه هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

ونفذ صلاح، المنضم إلى ليفربول قادمًا من روما قبل انطلاق الموسم الجاري، أول ركلة جزاء مع ناديه الجديد بعدما أبدى مدربه يورغن كلوب إعجابه بنجاح اللاعب في إحراز ركلة جزاء حاسمة في تأهل مصر لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 في وقت سابق هذا الشهر.

لكن يوناس لوسل حارس هدرسفيلد أوقف تسديدة صلاح في الدقيقة 42.