مجزرة سعودية جديدة في فندق باليمن.. العالم في 60 ثانية

أهم خمسة أخبار في العالم اليوم.. الأربعاء 23 أغسطس 2017

قتل 35 شخصًا على الأقل وجرح 13 آخرين اليوم الأربعاء، في قصف جوي أصاب فندقا صغيرا قرب نقطة تفتيش يسيطر عليها الحوثيون شمالي العاصمة اليمنية صنعاء. وحسب ما قالت محطة تلفزيونية تابعة لحركة الحوثي في اليمن ومسعف محلي حمّلا قوات التحالف الذي تقوده السعودية مسؤولية الهجوم.

وقال عامل إغاثة، يحيى حسن، إن “المعتدين السعوديين الأمريكيين” استهدفوا الفندق الذي كان به نحو 100 نزيل. وأضاف أن المسعفين عثروا على 35 جثة وعلى أشلاء. وأضاف “كان هناك قرابة 13 مصابا وبقية الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض”. فيما قال شاهد من رويترز إن سقف الفندق انهار وتدلت جثتان على الأقل من المبنى الواقع بمنطقة أرحب التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن صنعاء.

وقالت الشرطة الدنماراكية إنه قد عثر على جثة مقطوعة الرأس في مياه البحر قبالة سواحل الدنمارك، وقد تبين أنها تعود للصحفية السويدية المفقودة كيم وول. وأضافت الشرطة “وجدنا تطابقاً في الحمض النووي بين الجثة التي عثر عليها وبين كيم وول”.

وشوهدت «وول» لآخر مرة في العاشر من أغسطس إذ غادرت في رحلة بالغواصة مع المخترع بيتر ماسن. وغرقت الغواصة في البحر بعد ساعات من بدء عملية البحث عن الصحفية المفقودة بعد أن أبلغ شريكها الشرطة بعدم عودتها من هذه الرحلة، ووجهت تهمة بالقتل عن طريق الخطأ لـ ماسن، الذي قال حينها إنه أنزل وول بأمان قرب كوبنهاغن. وعاد بعدها ليقول إنها ماتت في حادثة فترك جثتها في البحر.

فيما قالت طهران اليوم الأربعاء إن وفودًا من إيران والسعودية ستتبادل الزيارات الدبلوماسية قريبًا مما يشير إلى تحسن محتمل في العلاقات بين الغريمتين الإقليميتين منذ قطعتا العلاقات الدبلوماسية العام الماضي.

وأبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن الزيارات قد تحدث بعد انتهاء موسم الحج في الأسبوع الأول من سبتمبر أيلول. ونقلت الوكالة عن ظريف قوله “صدرت التأشيرات بالفعل للجانبين… وننتظر إتمام الخطوات النهائية حتى يتمكن دبلوماسيو البلدين من تفقد سفاراتهم وقنصلياتهم”.

ومن السعودية أيضًا، أعلنت الحكومة أن عدد الحجاج القادمين من الخارج هذا العام، بلغ حتى أمس الثلاثاء، مليونا و314 ألفا و211 حاج.





ذكرت وكالتا الأنباء السعودية والقطرية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن مسؤولين أمريكيين بارزين بينهم المستشار الرئاسي «جاريد كوشنر» اجتمعوا مع قادة في السعودية وقطر لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واجتمع كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجيسون جرينبلات المفاوض الأمريكي ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة ثم توجهوا إلى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

أعلن وين روني اللاعب السابق لمنتخب انجلترا لكرة القدم اعتزاله اللعب دوليًا يوم الاربعاء منهيا مسيرته التي دامت 14 عاما وشهدت تحوله للهداف التاريخي لبلاده برصيد 53 هدفا.

وشارك روني في أول مباراة دولية له عام 2003 أمام استراليا في سن 17 عاما و111 يوما ليصبح أصغر لاعب وقتها يشارك مع منتخب انجلترا. وانهى روني (31 عاما) مسيرته مع منتخب بلاده وهو اكثر لاعب على الاطلاق يشارك مع منتخب انجلترا برصيد 119 مباراة.