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ليلة بيضاء ..الزمالك بطل أفريقيا في كرة اليد ويعود إلى دوري القدم الممتاز بثلاثية

مي عبدالغني مي عبدالغني
29 أكتوبر 2017

فاز فريق الزمالك لكرة اليد بلقب بطولة إفريقيا للأندية، مساء اليوم الأحد، متغلباً على الترجي التونسي في النهائي.

مباراة البطولة التي أقيمت في صالة الحمامات في تونس، توجت الأبيض باللقب العاشر للبطولة من بين 15 لقب أحرزتهم مصر.

وفاز الزمالك ب 31 هدف مقابل 26 هدف للترجي، بعد انتهاء الشوطين الأساسيين ولعب الشوطين الإضافيين.

و صنع فوز الليلة المحطة قبل الآخيرة للزمالك للصول لكأس العالم للأندية للكرة اليد، والتي سيحسمها لقاءه ببطل أفريقيا للأندية في مبارة السوبر الأفريقي.

وعادت القلعة البيضاء للانتصارات في الدوري الممتاز لكرة القدم بثلاثية على فريق وادي دجلة.

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بعد غياب  ثلاث مباريات استطاع محمود علاء و محمد أشرف “روقة” و معروف يوسف صنع ثلاثة أهداف في الدقيقة 51، 59، 92 على الترتيب، وارتفع بهذا رصيد الزمالك إلى 12 نقطة والمركز الخامس من الجدول.

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مي عبدالغني

مي عبدالغني

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