ليس بالتكييف وحده ترتفع فاتورة الكهرباء.. احذر أجهزة الشتاء

هذه الأجهزة أكثر ضررا على الفاتورة من جهاز التكييف !

كتبت- ندى الخولي:

قد يتوقع البعض أن فواتير الكهرباء ستنخفض خلال أشهر الشتاء؛ إلا أن الاستخدام الخاطئ لبعض الأجهزة الكهربية يمكن أن يحطم هذه التوقعات، خاصة تلك التي تحول الطاقة الكهربية لحرارية.

بالفعل؛ يحذر ماهر عبد العزيز، الخبير في مجال الطاقة والكهرباء وعضو مجلس الطاقة العالمي، من الاستخدام الخاطئ للأجهزة التي تحول الطاقة الكهربية لحرارية، مثل السخان والمدفأة والمكواة والغلاية وغيرها.

ويوضح عبد العزيز لـ”زحمة“، أن سوء استخدام تلك الأجهزة يسحب كثيرًا من الكهرباء، موضحًا “لو بتعمل كباية شاي، حط معيار كباية واحدة في الغلاية بدل من وضع معيار ماء عشوائي لـ4 أو 5 كبايات، فتستهلك الغلاية كمية كهرباء إضافية لتسخين المعيار العشوائي بالكامل”.

وعلى الرغم من تأكيد عبد العزيز، أن أجهزة التكييف هي الأعلى استهلاكًا للكهرباء، إلا أنه يؤكد أن سوء استخدام الأجهزة الحرارية في الشتاء، قد يستهلك كهرباء تعادل استهلاك التكييف في فصل الصيف.

وقدم خبير الطاقة بعض النصائح منها “فصل الأجهزة بعد الاستخدام، وعدم إهدار كميات من الكهرباء في غير الحاجة لها، مثل تسخين كميات كبيرة من المياه ثم استخدام قدر ضئيل منها فيعيد السخان تسخين الكمية بالكامل مجددًا بعد تعويض الجزء المستخدم”.

كما قدم خبير الطاقة، نصيحة خاصة بأجهزة “الراوتر”، وهي “فصله طوال الليل، ليس فقط لتقليل استهلاك الكهرباء رغم أنه ليس كثيف الاستهلاك، ولكن لأن نظم الاتصالات توصي دائمًا بأن “نريح الجهاز لساعات طويلة للحفاظ عليه”.

في السياق ذاته، قًدم أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عدة نصائح للمواطنين لتقليل استهلاك الطاقة في فصل الشتاء.

وقال حمزة، في لقاء تلفزيوني ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “Etxra news” صباح اليوم الثلاثاء، إن فصل الأجهزة يجنب استهلاك مزيد من الكهرباء، بما في ذلك الأجهزة غير المستخدمة مثل التكييف والتلفزيون و”الرسيفر” وعدم الاعتماد فقط على غلقها من خلال “الروموت كونترول”، بل بنزع “الفيشة”.

وأكد حمزة، أن “نزع فيش الأجهزة عقب استخدامها قد يؤدي لتوفير 20% من قيمة الفاتورة في نهاية الشهر”.

وبحسب المعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء، فإن استهلاك الطاقة الكهربائيـة بالمنازل بصفة أساسية فـي كـل مـن الانارة والأجهزة الكهربائية (التكييف، وغسالة الملابس الأوتوماتيكية، والثلاجة، والسخان الكهربائي وغيرها)، يمثل حوالي 40% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وبحسب وزارة الكهرباء والطاقة، أيضًا، فإن الإنارة تعد المستهلك الرئيسي في الشرائح منخفضة الاستهلاك بالقطاع المنزلي، بينما تعد الأجهزة الكهربائية المستهلك الرئيسي في الشرائح مرتفعة الاستهلاك بهذا القطاع.

وتنصح الوزارة، بمعرفة الارشادات العامة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية سواء للإنارة أو للأجهزة الكهربائية من أجل الاستخدام الامثل للطاقة الكهربائية المستهلكة في هذه الأجهزة.