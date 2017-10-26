“لمصر لا ليوسف زيدان”..صاحب عزازيل يقرر الظهور أسبوعيا

يوسف زيدان يقرر الظهور أسبوعيا على الشاشة الصغيرة

قال الروائي والمفكر يوسف زيدان إنه قد قرر أن ينتظم في الظهور أسبوعيا على شاشة التلفاز، في الحادية عشر من مساء كل يوم سبت، لتقديم حلقة “رحيق الكتب” في برنامج الإعلامي عمرو أديب على قناةON E.

وقال زيدان لمتابعي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذا الظهور الأسبوعي ، ليس مناسبا له، ولكنه مناسب للناس، ولهذا قرر الانتظام فيه.

وأثار زيدان الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة خلال ظهوره مع أديب ، بإثارة تصورات غير تقليدية عن عدد من الشخصيات التاريخية أبرزها صلاح الدين الأيوبي وأحمد عرابي.