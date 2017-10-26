كيف تُقاطع حديث الآخرين.. بلباقة؟

تدخل بنقطة ذات علاقة بالحديث

Themuse– كايت بوجارد

ترجمة وإعداد: دعاء جمال

يذكرنا كبار السن دائما أنه من دواعي الأدب عدم مقاطعة الآخرين في أثناء حديثهم.

لكن، هناك أوقات يكون عليك وقف شخص في منتصف عبارة، ربما لأنه يستمر في الإشارة إلى حقيقة غير صحيحة أو إحصائية تعتقد بأنه يجب إصلاحها فورًا، أو ربما لديك سؤال بشأن شيء قاله للتوّ.

يمكن أن يصبح التدخل صعبًا في أثناء حديث الآخر، فأنت ترغب في الدخول في الحديث في لحظة مناسبة، لكن في نفس الوقت، لا ترغب في أن تبدو غير مهذب.

لحسن الحظ، هناك بضع آليات مساعدة بإمكانك استخدامها لمقاطعة حديث شخص دون أن تبدو وقحًا.

اطلب الإذن قبل التدخّل في الكلام

مثل: هل يمكنني مقاطعتك للحظة؟

أحد أفضل الطرق لعرض رأيك في أثناء تحدّث شخص آخر بالفعل هو أن تطلب الإذن صراحةً للقيام بهذا، فالأمر جيد لمعرفة إذا كنت تسهم في وقت جيد أم لا (ليس هناك أسوأ من أن تقاطع أفكار شخص آخر!)، كما أنها اعتراف بواقع مقاطعتك حتى لا يبدو أنك لم تكن تستمع بالأساس.

اعتذر عن المقاطعة

مثل: “أنا أسف حقا على المقاطعة، لكن..”

حتى إذا كان الأمر ضروريا، على الأرجح ستشعر بعدم الراحة تجاه قطع حديث أحدهم بغض النظر عن الظروف. لهذا، لمَ لا تعتذر من البداية؟

مجددًا، بَدء مقاطعتك بشيء مثل الاعتذار فيه إدراك لواقع أنك ترتكب خطأ “زلة لسان” في التواصل. باستخدامها بشكل مناسب ستسمح لك بالتحدث دون أن تبدو متكبرًا. (حيث إنها مثل أيّ من تلك الآليات، ليست هناك عبارة ستمنحك العذر للمقاطعة فورًا!)

تدخل بنقطة ذات علاقة بالحديث

مثل: “بينما نتحدّث في الموضوع…“

المقاطعة في الحديث ليست سيئة دائمًا. في الواقع، أحيانًا يمكنها أن تجعل النقاش أقوى. لكن، ماذا لو أخرجت الحديث عن مساره تمامًا؟ ستزعج بالتأكيد الشخص الذي كان يتحدّث، بالإضافة إلى أي شخص آخر كان مشاركًا في الحديث.

لهذا، قبل التدخل في الحديث، تأكد من أن مقاطعتك ذات علاقة بالفكرة التي تتم مناقشتها. وإذا لم تكن كذلك؟ من الأفضل أن تنتظر حتى ينتهي الشخص من حديثه.

بتلك الطريقة، يمكنك التأكد من المشاركة في المحادثة بشكل مفيد بدلًا من التقليل منها.

ضع القواعد من البداية

مثل: “هل تفضّل أن نؤجل الأسئلة والاقتراحات حتى النهاية؟”

أحيانًا، وبغض النظر عن عدد الآليات الذكية والعبارات التي تستخدمها، لن يُنظر لمقاطعتك على أنها مهذبة أبدًا. عندما يكون أحدهم وسط عرض، على سبيل المثال، سيجعلك التحدّث تبدو وقحًا.

لهذا من المفيد للغاية أن تضع القواعد من البداية.

يستمتع البعض بتدخل الآخرين في لحظات عشوائية لتقليل الضغط عنهم، إلا أن آخرين يُفضّلون تأجيل المشاركات حتى النهاية. تأكَّد مِن فهمك لرغبات الشخص المحددة وستتمكّن من ضبط مقاربتك وفقًا لهذا.