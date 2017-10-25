كردستان: حوار.. نتنياهو: حرية!.. العالم في 60 ثانية

أهم 5 أخبار في العالم اليوم.. الأربعاء 25 أكتوبر 2017

عرضت حكومة إقليم كردستان العراق يوم الأربعاء تجميد نتائج استفتاء الإقليم على الاستقلال وتعزيز الجهود الرامية لحل الأزمة مع بغداد عبر الحوار لا الوسائل العسكرية.

ومن جانبه حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أكراد إقليم كردستان العراق على “نيل الحرية”، وذلك من خلال الاستقلال عن العراق.

على جانب آخر قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مؤقتة إرجاء النظر في طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبر دولا “ذات خطورة كبيرة”، بينما ستستأنف التعامل مع طلبات اللاجئين من باقي الدول، حسبما قال مسؤولون حكوميون.

وقالت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء إن سفارتي سويسرا في الرياض وطهران وقعتا اتفاقين لتمثيل المصالح السعودية في إيران والمصالح الإيرانية في المملكة.

وانقطعت العلاقات بين السعودية وإيران في مطلع يناير كانون الثاني 2016.

ووافقت الحكومة السويسرية على هذه الترتيبات خلال اجتماع يوم الأربعاء على أن يشمل التفويض الخدمات القنصلية للبلدين.

وقالت الحكومة “لسويسرا تاريخ طويل في تمثيل المصالح الأجنبية بما يشمل الخدمات القنصلية الجزئية وفي بعض الأحيان المهام الدبلوماسية في الدول التي قطعت العلاقات فيما بينهما إذا طلبت الدول المعنية ذلك”.

واهتمت وسائل الإعلام حول العالم اليوم بتأبين وحرق ملك تايلاند الذي بدا اليوم الأربعاء، في العاصمة التايلاندية بانكوك وهو أضخم جنازة في تاريخ تايلاند، وتوفي الملك العام الماضي، وتقام مراسم جنازة باذخة تستمر خمسة أيام للملك الراحل بوميبول أدولياديج بطقوس دينية بوذية حضرها كبار أفراد العائلة المالكة.

وفي الرياضة سجل ريان بروستر ثاني ثلاثية له في مباراتين ليتغلب المنتخب الانجليزي على نظيره البرازيلي 3-1 في كولكاتا ليبلغ نهائي كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما أمام اسبانيا أو مالي يوم السبت المقبل.

وسجل مهاجم ليفربول البالغ من العمر 17 عاما في الدقائق 10 و39 و76 لتواصل انجلترا مشوار النجاح على صعيد بطولات الناشئين هذا العام عقب فوزها ببطولتي أوروبا تحت 17 و19 عاما وبطولة كأس العالم تحت 20 عاما.

وتألقت انجلترا في ظل درجات حرارة تبلغ 30 درجة مئوية يوم الأربعاء واستعادت زمام المبادرة عقب تعادل ويسلي الظهير الأيمن للبرازيل خلال الشوط الأول.