كتالونيا “تنفصل” من جديد.. العالم في 60 ثانية

أهم 5 أخبار في العالم اليوم.. الخميس 26 أكتوبر 2017

كتالونيا تبحث الانفصال عن إسبانيا

عادت أزمة إقليم كاتالونيا للاشتعال من جديد، إذ اجتمع برلمان إقليم كتالونيا في جلسة عامة، اليوم الخميس، وسط توقعات بصدور قرار من رئيس الإقليم، كارلوس بوجديمون، بإعلان الانفصال عن إسبانيا.

كان البرلمان الإقليمي في كاتالونيا، قد أقر أمس الأربعاء، قانونًا ينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة من إسبانيا ما يمهد لأزمة خطيرة مع مدريد، على خلفية اتهامات يكيلها الانفصاليون، للحزب الشعبي، بإخضاع المنطقة لسنوات من الإذلال بعد أن تمكن من انتزاع قرار من المحكمة الدستورية عام 2010 يقضي بتقليص صلاحيات كاتالونيا الواسعة التي منحها إياها البرلمان الإسباني.

شنت القوات الأمريكية في أفغانستان غارة جوية استهدفت أحد معاقل تنظيم “داعش” في إقليم “ننجرهار” شرق أفغانستان، أسفرت عن مقتل وإصابة 22 مسلحًا من عناصر التنظيم.

وقال مسئولو أمن أفغان -بحسب وكالة خامه برس الأفغانية-، إن الغارة الجوية الأخيرة نفذت باستخدام طائرات بدون طيار.

العراق تعلن انطلاق عملية تحرير آخر معاقل “داعش”

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، فجر الخميس، انطلاق العمليات العسكرية لدحر تنظيم “داعش” من مدينة القائم، آخر معقل له في البلاد قرب الحدود السورية.

قال العبادي، في بيان: “أعلن على بركة الله ونصره انطلاق عملية تحرير القائم، وليس أمام الدواعش غير الموت أو الاستسلام”.

قال وزير المخابرات الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للجوء إلى عمل عسكري لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية أبدًا.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، أثناء زيارته اليابان، أنه لن يصادق على التزام إيران بالاتفاق الذي يحد من برنامجها النووي، والذي وقعه سلفه باراك أوباما، مما يعطي مهلة لمدة 60 يوما للكونغرس لإعادة فرض عقوبات على طهران.

الدوري الإسباني يلجأ لتقنية حكم الفيديو الموسم المقبل

سيلجأ الدوري الإسباني للاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد بدءًا من الموسم المقبل بحسب ما أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال خوان لويس لاريا، إنه يتوقع أن يسير الدوري الإسباني على خطى الدوريين الإيطالي والألماني خلال موسم 2018-2019.

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية “التكنولوجيا الآن بدأت في دخول عالم كرة القدم وعلينا تقبل ذلك”.