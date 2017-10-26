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قبل ما تخرج: تعرَّف على طقس الخميس

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26 أكتوبر 2017

توقعات بأمطار على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة

القاهرة- زحمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سحبا منخفضة ومتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى الداخل لتصل إلى بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وأضافت الهيئة في نشرة الطقس ليوم الخميس، أن الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، ولطيفا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره.

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أما الرياح فأغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

والجدول التالي يوضّح درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات:

 

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nada elkholy

nada elkholy

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