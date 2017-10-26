قبل ما تخرج: تعرَّف على طقس الخميس

توقعات بأمطار على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة

القاهرة- زحمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سحبا منخفضة ومتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى الداخل لتصل إلى بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وأضافت الهيئة في نشرة الطقس ليوم الخميس، أن الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، ولطيفا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره.

أما الرياح فأغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

والجدول التالي يوضّح درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات: