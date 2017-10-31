قبل ما تخرج.. تعرف على طقس الثلاثاء

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القاهرة- زحمة:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود البلاد، الثلاثاء 31 أكتوبر، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وأضافت الهيئة في نشرة الطقس، أنه سوف تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

أما الرياح، فأغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

والجدول التالي، يوضح درجات الحرارة المتوقعة في جميع المحافظات: