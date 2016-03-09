فيديو: إبراهيم عيسى عن حيثيات حبس ”ناجي“: ”دولة سلفية من عاليها لواطيها“

فيديو: عيسى: الدولة سلفية وأسوأ من زمن مبارك والإخوان“

زحمة

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على حيثيات الحكم بحبس الروائي أحمد ناجي لمدة عامين، بعدما أودعتها المحكمة. وفي برنامجه ”مع إبراهيم عيسى“ على قناة القاهرة والناس. وقال عيسى إن الدولة” تدعي أنها تنتصر للدستور، لكن الحقيقة الواضحة هي أنها دولة سلفية من عاليها لواطيها وغير مؤتمنة على تطبيق الدستور، ومؤسسات الدولة لا تطيق حرية الرأي والتعبير ولا تعرفها.“

وأضاف أنه فيما يخص حرية الرأي والتعبير فالموقف أسوأ من حكم الإخوان ومبارك.

كما قال عيسى إن البلاد التي ”تسجن كتابها عمرها ما بتتقدم.. البلاد اللي بتسجن إبداعها عمرها ما بتتقدم.. الدول المتخلفة المستبدة الدينية فقط هي من تسجن كاتب على رواية ولا قصيدة أو تسجن مفكر عشان رأي، وقد حملنا من صفاتها الكثير.“

ووجه عيسى حديثه لمن صاغ حيثيات الحكم قائلاً: ”هل قرأ مواد الدستور المصري؟“ حيث كتب عن المادتين 97 و 61 من الدستور، إن المادتين من الدستور لم تنصا على منع عقاب من يرتكب جرماً بدعوى حرية الإبداع والفكر.

وأكد عيسى أن الحكم مخالف و”منتهك للدستور.“

وتعجب عيسى من الحيثيات التي ورد فيها: ”إن الأدب يعاني محنة من القائمين عليه في مذاهبهم ومناحيهم.“ وقال: ”الحيثيات تقول إن القائمين على الأدب محنة!!“