علشان تبنيها: ثلاثة ملايين وقعوا الاستمارة.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم.. الأحد 29 أكتوبر 2017

عقدت حملة “علشان تبنيها” التي تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لجولة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها منتصف 2018، مؤتمرها الصحفي الأول اليوم الأحد للإعلان عن الأعداد الأولية للموقعين على استمارة الحملة.

وقال الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤسس حملة “عشان نبنيها” لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية، إن هدف مؤتمر اليوم هو توصيل التطورات الأخيرة التى تصل إليها الحملة من نتائج للمواطنين.

وأكد “الخطيب” خلال استضافته عبر قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن التوقيعات لدعم الرئيس كثيرة ووصلت إلى 3 ملايين و77 ألفًا .

وأشار إلى أنه تم استبعاد الاستمارات التى لاتحتوى على بيانات أو بياناتها غير مكتملة .

وتابع: “سنستمر فى توصيل أصوات جموع الشعب إلى المواطن عبدالفتاح السيسي عقب الانتهاء من فترة ولايته والمطالبة بالترشح”.

ولفت إلى أن الحملة قامت على أساس أن الرئيس له العديد من الإنجازات لتنافس الحملات التى تحاول هدم كل الإنجازات بالمجتمع المصري.

على جانب آخر شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بالفرقة 19 بالجيش الثالث الميداني، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وبدأت فعاليات إجراءات التفتيش بالفرقة (19) مشاة في الجيش الثالث الميداني التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزف السلام الوطني الجمهوري، ثم كلمة للواء أركان حرب محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني وقال فيها “السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة نرحب بسيادتك في أحد صروح القوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية لأحد التشكيلات العريقة بالجيش الثالث الميداني…

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا بالرأى القانونى فى القضية رقم 45690 لسنة 70 ق المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميان، أوصت فيه بإلزام السلطات بعرض إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص على مجلس النواب.

فاز برنامج الإعلامية جميلة اسماعيل الجديد “حكايات جميلة” بالمركز الأول في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة بمنتدي الاقتصاد العالمي للقيادات النسائية في دبي والذي عقد في ٢٦/٢٧ أكتوبر وضم ٦٠٠ من القادة والفنانين وصناع القرار حول العالم. وأعلنت لجنة التحكيم برئاسة “لينا متا” رئيس شبكة قنوات MBC عن هذا الفوز.

واهتم المنتدي الي جانب البعد الاقتصادي بالدور الذي تلعبه الثقافة والفن ولاعبيه واستخدامهم للوسائط الحديثة من أجل تحقيق تغيير اجتماعي.

وفي الرياضة، حسم الأهلي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة إفريقيا للأندية البطلة في كرة اليد بالفوز على الحمامات التونسي 23-21 اليوم الأحد.

وكان الأهلي قد خسر في الدور نصف النهائي أمام غريمه التقليدي الزمالك 26-21 ليلعب على الميدالية البرونزية.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي في المباراة النهائية الساعة 7 بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.