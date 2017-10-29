علشان تبنيها: ثلاثة ملايين وقعوا الاستمارة.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم.. الأحد 29 أكتوبر 2017
اقرأ ايضاً
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا بالرأى القانونى فى القضية رقم 45690 لسنة 70 ق المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميان، أوصت فيه بإلزام السلطات بعرض إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص على مجلس النواب.
فاز برنامج الإعلامية جميلة اسماعيل الجديد “حكايات جميلة” بالمركز الأول في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة بمنتدي الاقتصاد العالمي للقيادات النسائية في دبي والذي عقد في ٢٦/٢٧ أكتوبر وضم ٦٠٠ من القادة والفنانين وصناع القرار حول العالم. وأعلنت لجنة التحكيم برئاسة “لينا متا” رئيس شبكة قنوات MBC عن هذا الفوز.
واهتم المنتدي الي جانب البعد الاقتصادي بالدور الذي تلعبه الثقافة والفن ولاعبيه واستخدامهم للوسائط الحديثة من أجل تحقيق تغيير اجتماعي.
وفي الرياضة، حسم الأهلي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة إفريقيا للأندية البطلة في كرة اليد بالفوز على الحمامات التونسي 23-21 اليوم الأحد.
وكان الأهلي قد خسر في الدور نصف النهائي أمام غريمه التقليدي الزمالك 26-21 ليلعب على الميدالية البرونزية.
ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي في المباراة النهائية الساعة 7 بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.
الأعلى قراءة لهذا الشهر