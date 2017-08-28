عالم الصور

عروسة (مش) لعبة

زحمة
28 أغسطس 2017

عروسة (مش ) لعبة

 

 

“لولو هاشميتو”، عارضة “عروس حية” تقف على مفترق طرق في العاصمة اليابانية طوكيو

Photograph: Kim Kyung-Hoon/Reuters

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زحمة

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