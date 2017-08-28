عروسة (مش ) لعبة
“لولو هاشميتو”، عارضة “عروس حية” تقف على مفترق طرق في العاصمة اليابانية طوكيو
Photograph: Kim Kyung-Hoon/Reuters
عروسة (مش ) لعبة
“لولو هاشميتو”، عارضة “عروس حية” تقف على مفترق طرق في العاصمة اليابانية طوكيو
Photograph: Kim Kyung-Hoon/Reuters
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