ضربة جديدة لترامب: مدير حملته الانتخابية يسلم نفسه للإف بي آي

بالفيديو.. تحقيقات التدخل الروسي: يشتبه بأن مدير حملة ترامب ومساعده تلقيا مبالغ مالية مصدرها أوروبا الشرقية

وكالات- زحمة

في ضربة إضافية جديدة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلّم مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت نفسه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في إطار التحقيقات الجارية بشأن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي، والتي ربحها ترامب بفارق طفيف عن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

والتقطت كاميرات التلفزيون صورا لمانافورت، برفقة شخص لم يتم التعريف عنه، خلال دخولهما المكتب الميداني للـ”اف بي آي” في واشنطن، بعدما أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أنه تلقى طلبا، هو وأحد شركائه، لتسليم نفسيهما إلى السلطات.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مانافورت تلقى طلبا لتسليم نفسه الى القضاء صباح اليوم، في إطار التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية، والذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر.

وهذه الاتهامات هي الأولى في إطار التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت نوفمبر 2016. ويشمل ايضا القرار ريك غيتس، احد شركاء مانافورت. ويُشتبه بأن الرجلين تلقيا مبالغ مالية مصدرها اوروبا الشرقية، وفقا للصحيفة.