ضبط 8 كيلو بانجو مع عميد شرطة.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم.. الاثنين 28 أغسطس 2017

ألقت قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس التابعة للقوات المسلحة، القبض علي ضابط شرطة برتبة عميد بحوزته 8 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر داخل سيارته، في معدية سيارات القنطرة شرق، أثناء عبوره من شرق قناة إلى غربها.

وقالت مصادر مطلعة إن قوات فوج تأمين المجرى الملاحي، اشتبهت في سيارة “كيا كارينز” أثناء عبورها معدية السيارات بالقنطرة شرق، يقودها “عماد.م.أ” عميد شرطة، وبصحبته محامٍ وعامل.

انتهت نيابة أمن الدولة العليا من الاستماع لأقوال ضباط الرقابة الإدارية في واقعة القبض على نائبة محافظ الإسكندرية، وخمسة رجال أعمال بتهمة الرشوة.

ووصلت المأمورية الخاصة بالمتهمين في الواحدة ظهرا بصحبة ضباط الرقابة الإدارية، وتم تسليم محضر التحقيقات الخاص بالقضية حيث تباشر الآن نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية و5رجال أعمال؛ على خلفية اتهامهم بالتورط في عدة وقائع فساد، تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، ويتم مواجهتهم بالمضبوطات والتحريات.

قررت نيابة الجيزة، حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بـ “نائب الجن”، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب صاحب قناة المحور.

ونفي علاء حسانين في التحقيقات أنه نصب علي رجل الأعمال حسن راتب، صاحب قناة المحور، وأن ما ادعاه رجل الأعمال بأنه اقترض منه مبلغ ٢ مليون و٨٠٠ ألف دولار، ولم يردها، وتهرب من الدفع في عدة مناسبات، غير حقيقي علي الإطلاق.

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الهرم، بإخلاء سببيل المخرج سامح عبد العزيز، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في اتهامه بحيازة وتعاطى المخدرات.

وجاء إخلاء سبيل سامح عبد العزيز في القضية المتهم فيها وهي حيازة وتعاطى المواد المخدرة، بسبب بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وعدم وجود حالة تلبس، حسب موقع وكالة ONA.

وفي الرياضة وصل المونتنيجري نيبوشا يوفيتيتش المدير الفني الجديد للزمالك إلى مقر النادي استعدادا لعقد جلسة تعارف مع معاونيه المصريين، واستدعى مرتضى الجهاز المعاون من أجل جلسة التعارف مع نيبوشا.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعد عودة مرتضى منصور من مقر اتحاد الكرة الذي توجه إليه اليوم، وأبدى نيبوشا إعجابه الشديد بمشآت القلعة البيضاء وملعب الزمالك، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بالنادي.