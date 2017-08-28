صلاح الأسطوري انطلق بسرعة 10 متر /ثانية ليسجل هدفه في أرسنال

حصل صلاح على جائزة رجل مباراة ليفربول وأرسنال

زحمة

أذهل محمد صلاح المتابعين بسرعته في مباراة أمس بين فريقه ليفربول وأرسنال والتي انتصر فيها الأول برباعية نظيفة أحرز منها محمد صلاح الهدف الثالث وصنع الرابع

وتسائل المراقبون عما إذا كان صلاح أسرع لاعب في كرة القدم العالمية سواء بالجري بالكرة أو بدون كرة بعد أن أحرز هدفا بعد 12 ثانية فقط من لعب فريق الخصم ضربة ركنية، ليقطع صلاح الكرة من ثلث ملعبه ويصل إلى مرمى المنافس ويسجل في أقل من 10 ثوان

واحتسبت أجهزة القياس سرعة صلاح أثناء الجري بالكرة والتي بلغت 33 كيلومتر إلى 36 كيلومتر في الثانية، أي بسرعة من 9 إلى 10 أمتار في الثانية الواحدة

وهو رقم يقترب ويزيد على أرقام عالمية في سباق السرعة 100 متر للرجال، والذي يوصف الفائز به بأنه أسرع رجل في العالم

ويبلغ الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر وهو في حوزة الجامايكي يوسين بولت برقم 9.85 ثانية

وحصل صلاح أمس على جائزة رجل المباراة