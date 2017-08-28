رياضة

صلاح الأسطوري انطلق بسرعة 10 متر /ثانية ليسجل هدفه في أرسنال

زحمة
28 أغسطس 2017

 

حصل صلاح على جائزة رجل مباراة ليفربول وأرسنال

زحمة

أذهل محمد صلاح المتابعين بسرعته في مباراة أمس بين فريقه ليفربول وأرسنال والتي انتصر فيها الأول برباعية نظيفة أحرز منها محمد صلاح الهدف الثالث وصنع الرابع

وتسائل المراقبون عما إذا كان صلاح أسرع لاعب في كرة القدم العالمية سواء بالجري بالكرة أو بدون كرة بعد أن أحرز هدفا بعد 12 ثانية فقط من لعب فريق الخصم ضربة ركنية، ليقطع صلاح الكرة من ثلث ملعبه ويصل إلى مرمى المنافس ويسجل في أقل من 10 ثوان

واحتسبت أجهزة القياس سرعة صلاح أثناء الجري بالكرة  والتي بلغت 33 كيلومتر إلى 36 كيلومتر في الثانية، أي بسرعة من 9 إلى 10 أمتار في الثانية الواحدة

وهو رقم يقترب ويزيد على أرقام عالمية في سباق السرعة 100 متر للرجال، والذي يوصف الفائز به بأنه أسرع رجل في العالم

في هذه اللقطة بلغت سرعة صلاح 32 كم في الساعة أي حوالي9  متر في الثانية

 

ويبلغ الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر وهو في حوزة الجامايكي يوسين بولت برقم 9.85 ثانية

وحصل صلاح أمس على جائزة رجل المباراة

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