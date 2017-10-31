صباح الخير
في يوم عبد الهالوين ارتدى هذا الصبي الصغير ملابس وهيئة شخصية Pennywise من الفيلم الأمريكي “الشيء”
Photograph: Jose Luis Gonzalez/Reuters
صباح الخير
في يوم عبد الهالوين ارتدى هذا الصبي الصغير ملابس وهيئة شخصية Pennywise من الفيلم الأمريكي “الشيء”
موقع إخباري ممتع للشباب والكبار، يقدم أخبارا محلية وعالمية موضوعية. تنمية ذاتية، علاقات، صحة، وظائف، فنون. يستهدف أصحاب التعليم الجيد. شهريا 200 ألف مستخدم و400 ألف صفحة، يوميا 5 صفحات و9 دقائق لكل مستخدم. 60% من مصر، 10% من السعودية، 6% من أمريكا، 4% من الإمارات.