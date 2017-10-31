عالم الصور

صباح الخير

زحمة
31 أكتوبر 2017

صباح الخير

في يوم عبد الهالوين ارتدى هذا الصبي الصغير ملابس وهيئة شخصية Pennywise  من الفيلم الأمريكي “الشيء”

Photograph: Jose Luis Gonzalez/Reuters

اقرأ ايضاً

  1. أجساد لم يأكلها الموت | زحمة
  2. "الاسماعيلاوي" و"الثعلب"..رئيسان جديدان لأركان الجيش والأمن الوطني | زحمة
  3. علميا: ما هي "المدة الطبيعية" للممارسة الجنسية؟ | زحمة
  4. السيسي يغير رئيس أركان الجيش.. وإقالات كبرى في الداخلية | زحمة
  5. "المصري يبيع حبيبته بجمل"..فيديو ألماني عن غزل الشعوب يثير الغضب | زحمة
اقرأ ايضاً :   شروق و..

زحمة

كل المقالات

سيعجبك ايضاً

﻿