سوريا توافق على صفقة حزب الله وداعش.. العالم في 60 ثانية

أهم 5 أخبار في العالم اليوم.. الأحد 27 أغسطس 2017

قالت وسائل إعلام رسمية في سوريا إن الجيش وافق على اتفاق بين حزب الله اللبناني ومسلحي تنظيم الدولة الاسلامية يقضي بالسماح بمغادرة مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية من المنطقة الحدودية الواقعة على مقربة من لبنان في مقابل كشف مصير الجنود اللبنانيين واستعادتهم إلى عائلاتهم.

وأوقف الجيشان اللبناني والسوري وجماعة حزب الله هجومهم البري على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على امتداد الحدود بين البلدين.

وأدى انهيار تنظيم “داعش” عند الحدود اللبنانية السورية، لخضوع مسلحيه لكل الشروط التي فرضت عليهم، لكن تنفيذ اتفاق انسحابهم إلى دير الزور، ينتظر التحقق من فحص جثث الجنود التي سلّموها والبحث عن المفقودين.

في الوقت نفسه أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، أن القوات العراقية حررت ثلاثة أرباع قضاء تلعفر من سيطرة داعش منذ انطلاق عمليات «قادمون يا تلعفر» قبل أسبوع.

وفي اليابان أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، أنها تبحث عن 3 من أفراد طاقم طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في بحر اليابان بعد فقدان الاتصال بالطائرة.

وذكرت الوزارة أن الاتصال بالطائرة انقطع، وهي من طراز “إس – إتش – 60 جيه”، عندما كانت تحلق فوق بحر اليابان على بعد نحو 900 كيلومتراً قبالة ساحل مقاطعة أوموري، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

أكدت السلطات الأمريكية مصرع 3 أشخاص جراء الإعصار هارفي الذى اجتاح الساحل الجنوبي لولاية تكساس أمس السبت.

وقالت السلطات إن الإعصار هارفي هو أقوى إعصار ضرب الولايات المتحدة خلال السنوات الـ12 الأخيرة، وكانت حذرت بأنه قد يؤدى إلى سيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة.

وقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ فى 50 دائرة بولاية تكساس، فيما نشر نحو 2000 عسكرى للمشاركة فى عمليات البحث والإنقاذ.

وفي الرياضة أعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى، قائمة الفريق لمواجهة فالنسيا المحدد لها فى تمام العاشرة والربع مساء اليوم، الأحد، على ملعبه “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا 4 لاعبين، وهم سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو “للإيقاف”، والمدافع الفرنسى رافاييل فاران وفاييخو “للإصابة”، وأشرف الحكيمى “قرار فنى”، فيما تشهد القائمة عودة كوفاسيتش.