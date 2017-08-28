سجن مشدد لحاملي أكياس البلاستيك.. العالم في 60 ثانية

أهم 5 أخبار عالمية اليوم.. الاثنين 28 أغسطس 2017

تعاقب كينيا اعتبارا من يوم الاثنين على إنتاج أو بيع أو حتى استخدام الأكياس البلاستيكية بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات أو دفع غرامة 40 ألف دولار وذلك مع بدء سريان قانون هو الأكثر صرامة في العالم للحد من التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية.

وبذلك تنضم كينيا إلى أكثر من 40 دولة حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية كليا أو جزئيا أو فرضت ضرائب على استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة ومن بينها الصين وفرنسا ورواندا وإيطاليا.

اشتبكت القوات العراقية في قتال عنيف قرب تلعفر مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في آخر جيب لهم في محافظة نينوى الشمالية.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن مراسلها شهد اشتباكات عنيفة، شاركت فيها قوات الحكومة العراقية والقوات المتحالفة معها، مع مسلحي التنظيم في بلدة العياضية التي تبعد 15 كيلومترا شمال تلعفر.

وقال الموقع الرسمي للحشد الشعبي إن القوة الصاروخية للحشد تقدم الدعم والاسناد لقوات الجيش المتقدمة في اتجاه ناحية العياضية، وأن قوات الحشد والفرقة 16 في الجيش العراقي تمكنوا من تحرير قرية خرائج العاشق، جنوب غرب العياضية.

في السياق ذاته تستعد قوات النظام السوري وحليفها حزب الله، اليوم الاثنين، لنقل مقاتلي تنظيم داعش من على الحدود اللبنانية إلى شرق سوريا، وذلك ضمن الاتفاقية التي أبرمها حزب الله مع تنظيم داعش والتي تقضي بإجلاء مسلحي التنظيم المتبقين على الحدود مع لبنان إلى شرق سوريا، وبذلك ينتهي أي وجود لداعش على الحدود اللبنانية السورية.

وعن أزمة اللاجئين استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين قمة تعقدها أربع قوى أوروبية، بحضور 3 دول إفريقية لجعل أزمة الهجرة في أوروبا تحت السيطرة.

وتختلف مواقف الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع وصول مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر والاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وخلال أشهر الصيف سعى ماكرون لأخذ زمام المبادرة لمحاولة التحكم في تدفق اللاجئين الذين يعبرون البحر المتوسط من ليبيا.

وفي تهديدات غريبة لشعبه قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الاثنين، إنه من حق أفراد الشرطة قتل “الحمقى” الذين يقاومون اعتقالهم بعنف.

وقال دوتيرتي خلال اجتماعه برئيس شرطة العاصمة مانيلا، جوفي إسبينيدو، اليوم: “واجبكم يتطلب منكم التغلب على من يحاول مقاومتكم بعنف أثناء الاعتقال، فإذا حصل ذلك لديكم كامل الحق في قتل هؤلاء الأغبياء، وهذا أمري لكم”.

ذكرت تقارير صحفية بريطانية يوم الاثنين أن ليفربول توصل الى إتفاق للتعاقد مع نابي كيتا لاعب وسط رازن بال شبورت لايبزيج الالماني في صفقة قياسية للنادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز على أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما اليه في يوليو تموز 2018.

وسيصبح اللاعب أغلى صفقة في تاريخ ليفربول ليتخطى مبلغ 42 مليون يورو (50 مليون دولار) دفعها النادي للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح من روما في يونيو .