سبع علامات على أنكِ غير قابلة للحب

7 علامات على أنكِ غير قابلة للحب

Elitedaily- أليكسا ميلارد

ترجمة وإعداد- دعاء جمال

إذا كنتِ تجدين عيبًا في كل شاب تواعدينه، فقد يكون هناك سبب وراء هذا.. لقد أصبتِ بمتلازمة “الفتاة غير القابلة للحب أو المواعدة العاطفية”.

يختار الكثير من الفتيات الاحتفاء بحياة العزوبية، بينما أخريات لا يدركن أنهن يضعن أنفسهن في منطقة “عدم القابلية للمواعدة”.

قد ترغب الفتاة غير القابلة للمواعدة في البحث عن الأمير الساحر، إلا أن لديها أيضًا توقعات غير واقعية ترغب في أن يقابلها الشاب.

إذا كنتِ تتوقين لإيجاد رفيقك الروحي، فأنْ تكوني الفتاة غير القابلة للمواعدة سيسبّب لكِ للكثير من المشاكل والتوتر غير الضروري في حياتكِ العاطفية.

إليكِ 7 علامات على أنكِ الفتاة غير القابلة للمواعدة وكيفية إصلاح الأمر.

1. يبدو أنكِ تجدين عيبًا في كل شاب تخرجين معه

إذا كنتِ شخصا يَصعُب إرضاؤه فلا بأس بهذا تمامًا، لكن تأكّدي مِن منح الرجل فرصة!

الرجل المناسب قد يأتي في الطريق لكنكِ على الأرجح لن ترينه، فأنتِ معمية بلائحة التوقعات التي تريديه أن يقابلها بدلًا من التركيز على كل الأشياء التي يتفرد بها، ومميزاته الرائعة التي يمكنه تقديمها بالفعل.

2. قد تكونين عاطفية للغاية وتكشفين الكثير في وقت مبكر

لا تكوني تلك الفتاة العاطفية للغاية التي تكشف كل شيء للرجل في الموعد العاطفي الأول، أظهري قليلا من الغموض، تاركة إيّاه يرغب في معرفة المزيد بشأنكِ.

إذا كشفتِ بصراحة عن كل مشاعركِ في وقت مبكر، فالفرص أنكِ ستخيفينه ويبتعد، متجنبًا إيّاكِ.

3. تحبّين حياة العزوبية ولا ترغبين في أن يقف أي شيء في طريقها

يمكن لحياة العزوبية أن تكون محررة للغاية بشكل رائع. مجموعة أصدقائك هي حياتك، ولا شيء يمكنه التدخل بينك وبين مجموعة صديقاتك.

لكن أن تكوني غير قابلة للمواعدة للأبد يمكنه أن يتحوّل إلى حياة مليئة بالوحدة، بالأخص عندما تدخل كل صديقاتك فجأة في علاقات جادة. عندما يحدث هذا، ماذا يتبقّى لديكِ؟

افتحي عينيكِ وانظري للصورة الأكبر.

4. أنت مديرة في مهنتك وامرأة تجعل العمل أعلى أولوياتها

استمري يا فتاة. التفوق في مهنتك مهم وأجل يجب أن يكون في أعلى أولوياتكِ.

تأكدي فقط من أنكِ لا تركزين في مهنتك 24 ساعة في اليوم، بحيث تتركين مجالا للمواعدة، على الأرجح سيجد الرجل هذا مخيفًا ويعتقد بأنكِ لا تملكين أي وقت له لأنكِ لا تفعلين.

معرفة كيفية امتلاك توازن بين العمل والحياة هو كل شيء.

5. ليس لديك أي صبر تجاه الهراء

ليس لدى العديد من الفتيات بالخارج أي وقت أو صبر للهراء.. كما يجب أن لا يفعلن!

لكن لا تجعلي كل شيء يقوم به يزعجك. ليس هذا عادلًا له، ولا يستحق هذا، عيشي قليلًا.

6. تنتظرين الرجل المثالي لاعتقادك بأن العديدين غير مثاليين

لدى كل فتاة رؤية لرجلها المثالي، ولدى الرجل أيضًا فكرته للمرأة المميّزة.

لكن في الحياة الواقعية لا يمكنكِ أن تدعي تلك الرؤية تمنعكِ مما يقف أمامك، لا تتركي نفسك منعزلة في عالم أحلامكِ، ولا تكوني عنيدة.

من الضروري أن تتذكري أن لا أحد كامل، وقد لا يكون هناك أي شخص فعليا سيقابل كل متطلباتك، وقد لا تقابلين كل متطلباته أيضًا.

7. أنتِ مرعوبة وتمنعين نفسكِ

أنت ترغبين في منحه فرصة، لكنّ الأهم أن تتأكدي من رغبتك في منح نفسكِ فرصة أيضًا.

لا تمنعي نفسك من الحب للأبد، تمسّكي بكل شاب جديد له مظهر إيجابي، وإذا لم تَسِر الأمور بشكل جيد لا بأس! لكنك على الأقل تجربين وتمنحين الأمر فرصة.

يستحق الأمر المجازفة، وستخرجين من “منطقة الفتاة غير القابلة للمواعدة”.