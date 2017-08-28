زفاف أسطوري في القاهرة.. جنات تزوجت

فاجأت عريسها بأغنية

لا حديث للناس اليوم إلا عنحفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم أمس الأحد في القاهرة للمطربة المغربية جنات على المحامى المصري الشهير محمد عثمان نعمان، وسط لفيف من نجوم الفن والطرب في مصر والوطن العربي.

ولفتت جنات الأنظار إليها لحظة ظهورها في زفتها التي جمعت بين المظاهر المغربية والمصرية، وضمت الزفة راقصات الشمعدان، والطرابيش.

كما أبهرت الحضور بإطلالتها وفستان زفافها، وحضر حفل الزفاف المطرب محمد ثروت ونجم الزمالك السابق الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة، والفنان خالد زكى وعصام كاريكا وهشام عباس وأحمد جمال، كما قدمت سميرة سعيد أغنيتها الشهيرة “هوا هوا” وجذبت الأنظار نحوها بفستانها الذهبي.

وفاجأت جنات عريسها بأغنية قالت له من خلالها “فرحتي بزيادة وأطمنت معاك يا حمادة”.

أقيم حفل الزفاف الذي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح بفندق “الفور سيزون” بقاعة بلازا في القاهرة، وتابعت جنات تجهيزات الحفل التي قامت بالإشراف عليها بنفسها داخل القاعة واختارت الديكور والألوان وجميع التجهيزات الخاصة بحفل الزفاف استعداد للضيوف الذين قامت بدعوتهم.

وتصدر وسم #جنات تويتر أعرب زملائها وجمهورها من خلاله عن فرحتهم بنجمتهم المفضلة، وباركوا زفافها وعلقوا على إطلالتها ولون شعرها.