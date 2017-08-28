“خطة الصاج والدبوس” وراء هروب خلية “كتائب حلوان” الإرهابية

عرف المتهمون أن عقوبة الإعدام تنتظرهم فبدأوا التخطيط للهروب منذ ثلاثة أشهر

كشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية عن تفاصيل واقعة هروب متهمين علي قائمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان” من سيارة ترحيلات علي طريق الاوتوستراد.

وتبين من التحقيقات والاستماع للمتهمين الأربعة الذين تمكنت القوات الأمنية من إعادة القبض عليهم، بينما هرب اثنان آخران، إنهم خططوا للهروب منذ ثلاثة أشهر عقب علمهم بأن التهم الموجهه اليهم عقوبتها الإعدام.

وقال المتهمون إنهم بدأوا في دراسة سيارة الترحيلات أثناء خروجهم وعودتهم من سجن طرة إلي أكاديمية الشرطة، إلي أن وجدوا ثغرة في جسم السيارة المعدني تتمثل في جزء من الصاج “خفيف” وقابل للفتح،

وأثناء تواجدهم بجلسة أمس تحصلوا علي “دبابيس” قاموا علي أثرها بفتح الكلبشات الخاصة بمصلحة السجون، كما تحصلوا علي قطعة حديدية قاموا من خلالها بكسر قطعة في جسم السيارة الي ان توصلوا للقفل الخاص بالسيارة وقاموا بفتحها. واشتبكوا مع أمين الشرطة الذي كان يجلس خلف الباب.

وأضاف المتهمون ان أمين الشرطة استغاث بقائد السيارة الذي قام بإيقافها واشتبك معهم بالأيدي وقاموا بإصابته في كتفه بكدمات وسحجات واتجهوا للهروب وما ان قام أمين الشرطة بإطلاق أعيرة نارية أصابت أحدهم، فتوقف الأربعة وتم إلقاء القبض عليهم بينما هرب الاثنان الاخران، وسقط السابع مصابا.

وقال مصدر أمني أن المتهمين الهاربين هما : عبد الوهاب مصطفى مصطفى ومحمود أبو حسين فراج

وكان مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن سيارة ترحيلات الأوتوستراد التي شهدت هروب عدد من متهمي خلية كتئاب حلوان الإرهابية لم تتعرض لإطلاق نار.

وتواصل أجهزة الأمن انتشارها لضبط الهاربين في محيط طريق الأوتستراد، والمعادى، والنصر والبساتين، لتعقب الهاربين التابعين لكتائب حلوان.