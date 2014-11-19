ختان الإناث والقلة المحظوظة

تكتب الحقوقية منى الطحاوي في نيويورك تايمز عن مشكلة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية العصية على الحل حتى الآن في مصر.
ترجمة – محمود مصطفى
أنا امرأة مصرية عمري 47 عاماً وأنا من بين القلة المحظوظة من مواطناتي ممن لم تقطع أعضائهن التناسلية باسم “الطهارة” والتحكم في حياتنا الجنسية.
تقول أرقام الحكومة المصرية إن نسبة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بين النساء من عمر 15 إلى 49 هي 91% وبين المراهقات من سن 15 إلى 17 هي 74% وتقدر منظمة اليونيسيف أن من بين 125 مليون امرأة حول العالم تعرضk لقطع أعضائهم التناسلية في 29 دولة تسود فيه الممارسة أكثر من غيرها، معظمها في أفريقيا والشرق الأوسط، ,خمسهن يعشن في مصر.
بعيداً عن النشطاء المصريين الذين لا يكلون والذين حاربوا لسنوات من أجل القضاء على هذه الممارسة، فإن قليلين من الآخرين من يتحدث عن الممارسة التي لا تجلب سوى الأذى لكثير من الفتيات والنساء. في كتبها، وثقت النسوية نوال السعداوي خبرتها الشخصية في قطع أعضائها التناسلية بسن السادسة وحملتها المثابرة ضد الممارسة التي يقوم بها المسلمون والمسيحيون في مصر.
لكن لماذا لا تتحدث نساء بارزات أخريات ويشاركن تجربتهن الخاصة في النجاة من قطع الأعضاء التناسلية؟ الصمت له كلفة هائلة.
اعتبرت العديد من المعاهدات الدولية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية انتهاكاً لحقوق الإنسان للفتيات والنساء وفي 30 أكتوبر أعلن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون حملة دولية لإنهاء هذه الممارسة خلال جيل.
منعت مصر هذه الممارسة لأول مرة عام 1959 ثم سمحت بها مرة أخرى ببعض الأشكال. عندما استضافت مصر مؤتمر الأمم المتحدة للسكان عام 1994 أحرجها تقرير لـ”سي إن إن” عرض عملية القطع بالرغم من الإدعاءات الرسمية بأن الممارسة لم تعد موجودة.
سمحت الحكومة وقتها بالقطع “الطبي” للأعضاء التناسلية، وفيه تتم الممارسة في بيئة طبية أو من بواسطة طبيب، إلى العام 2008 عندما فرض حظر عالمي على الممارسة بعد وفاة فتاة عمرها 12 عاماً في 2007 بعد إجراء الممارسة في عيادة.
الأسبوع القادم وفي أول محاكمة منذ تم تمرير القانون، سيحاكم والد فتاة عمرها 13 عاماً، سهير الباتع، توفيت خلال إجراء الممارسة بعد حدوث ردة فعل حساسية للبنسيلين والطبيب الذي قام بالجراحة وسيحكم عليهم يوم 20 نوفمبر. ويبدو أننا نهتم فقط عندما يقتل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الفتاة وإلا فنحن نتجاهله بهدوء.
يشار في بعض الأحيان إلى الممارسة خطئاً باعتبارها ختاناً ووفق منظمة الصحة العالمية “يشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الممارسات التي تنطوي على إتلاف تلك الأعضاء أو إلحاق أضرار بها عن قصد وبدواع لا تستهدف العلاج.”
ليس للممارسة أية منافع صحية، فنحن نقطع أجزاءاً سليمة تماماً من الأعضاء التناسلية لبناتنا لأننا مهووسون بعذرية الأنثى ولأن حياة النساء الجنسية تابوو.
يُعتقد أن القطع يقلص من الرغبة الجنسية للفتاة وتعتقد العائلات أن بناتهن لن يصلحن للزواج إلا إذا تعرضوا لهذه الممارسة.
إحدى الطبيبات المصريات المختصات في أمراض النساء قالت لي أن كل مريضاتها في عيادة مستشفى جامعي تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية و70% منهن كانت الممارسة التي تعرضن لها في “مكان خاص”. وتقول الادلة غير المؤكدة إلى أنه كلما كانت المرأة أفضل تعليماً كلما تناقصت احتمالية تعرض بناتها لقطع الاعضاء التناسلية.
في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بالتزامن مع المحاكمة الجارية في مصر قالت قابلة (داية) إنه بالرغم من الحظر فإن لديها قائمة انتظار من الأمهات اللاتي يردن لبناتهن القطع، وقالت صحيفة الجارديان إن الكثيرين في القرية التي عاشت فيها سهير الباتع يعتقدون أن القطع من الإسلام.
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أعلن مفتي الديار المصرية إن الممارسة ليست إسلامية في 2007 لكن بعض الأئمة المحليين يصر على نسبة الممارسة إلى حديث للنبي محمد. في مختلف أنحاء أفريقيا يمارس المسيحيون والوثنيون هذ التقليد كذلك.
لم يفعل الحظر المصري في 2008 الكثير للتخلص من هذه الممارسة وهو الحظر الذي يفرض عقوبات تصل للسجن سنتين أو غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري (حوالي 700 دولار أمريكي).
ازداد القطع “الطبي” في العشرين سنة الماضية ليرتفع من نسبة 55% إلى 77%، وعندما حاورت امرأة بعمر 53 عاماً تعرضت للممارسة في القاهرة من أجل تقرير وثائقي لراديو “بي بي سي” حول النساء في الشرق الأوسط قالت لي “يجب أن ينفذ لأن هذه هي الطريقة للحفاظ على طهارة الفتيات وللتأكد من أنهن لن يخرجن عن الطوع. نحن لا نهتم بكونه ضد القانون أو إذا كانوا يحاولون وقفه. نحن نعرف أطباءاً يرغبون في الإستمرار وفعلوا هذا.”
القوانين ليست كافية، البلدان التي نجحت في تخفيض معدل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مثل السنغال، استخدمت طرقاً متنوعة مثل “طقوس عبور” بديلة للأنوثة وحملات يصرح فيها الزوجات والأزواج الجدد بأنهم يرفضون هذه العادة وإدماج الكهنة ورجال الدين.
يمكن لمستويات تعليم أعلى وانتقال الأسر لمدن كبيرة وفي بعض الأحيان وفاة رب الأسرة أن يحدث فارقاً وبعض هذه العوامل ساعد عائلتي على إنهاء هذه الممارسة.
يجب أن لا تحمل الأمهات بمفردهن اللوم فهن يخضعن بناتهن لنفس الأذى والألم الذي خبروه بأنفسهن لأنهن يفهمن ما هو مطلوب من بناتهن لأجل أن يتزوجن. يجب أن يتعلم مجتمعنا التوقف عن معاملة الفتيات بوحشية باسم التحكم في الرغبة الجنسية.
نحتاج على الأقل إلى اعتراف بأن إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو جزء من ثورة “العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية” التي بدأت في مصر في يناير 2011، وسنتمكن من حماية بناتنا بشكل أفضل عندما ندرك أن هتافات ثورتنا هذه هي مطالب أساسية من أجل حرية تقرير المصير والقبول، للجميع.
3 تعليقات
وضع حد للممارسات الخاطئه يتطلب التعريف والتثقيف الجيد ورفع الوعى المجتمعى
مجرد التجريم والمنع لن يفيد
على مدى عشرين عاما تقريبا قمت بتوعية الكثير من الأسر مع الشرح الجيد لفسيولوجيا العلاقات الحميمه وكيف أن الختان لا يمنع رذيله ولا يحفظ فضيله وأن أساس الطهاره والفضيله هو التربيه لأننا فى مجتمع أكثر من 90 من نسائه تم ختانهن ولم يمنع ذلك طفح الاعلام علينا يوميا بأخبار العناتيل من الرجال والنساء.
الوعى والتعليم والاعلام أهم ما نحتاجه ومصر بكل أسف تفتقر الىهم جميعا وأى حكومه لا تهتم بالتعليم لا تنتظر منها خيرا ولو كان على رأسها أعلى رتبه فى البلد
الهوس الجنسي مظهر من مظاهر تخلفنا فى مصر والدليل أننا الأكثر استخداما للمنشطات الجنسية والأكثر مشاهدة للمواقع الإباحية والاكثرعنفا ضد المرأة فهى المسئولة عن أى تحرش يحدث لها !! بل نجد فى حوادث الاغتصاب من يلقون باللوم على الضحية ..كما أن قطع أعضاء الفتاة التناسلية منذ الصغر أصبح واجب شرعى بأمر شيوخ المصاطب .ختان الإناث للأسف عادة مصرية قديمة لا وجود لها فى الدين الإسلامى ولكن وجودها مرتبط بالتخلف الفكرى والهوس بالجنس
بعض دعاة فكرة الختان قاموا بشئ سموه قراءة جديدة لهذا الموضوع. الصادم في القراءة الجديدة انهم يقولون التالي. أولاً ما كان يفتي به شيوخ مصر بأن الختان هو قطع لجزء من عضو البظر هذا يعتبر خطأ وجريمة.
إثنان. يقول الباحثون الجدد او أصحاب القراءة الجديدة لهذا الموضوع ان ما اباحه الإسلام هو عملية تسمي كشف قلفة البظر لزيادة حساسية البظر وبالتالي زيادة استمتاع الأنثى بالعلاقة الحميمة. ومما سبق نجد التالي. 1-
الهوة الكبيرة بين ما كان يفتي به الشيوخ السابقون وأصحاب البحث الجديد او القراءة الجديدة. 2- ان الموضوع ليس له حكم شرعي كأن يقال عنه انه فرض او سنة 3- ان ما اباحه الإسلام هو علاج لحالات مرضية مثل البرود الجنسي وما نحوه
3- ان الموضوع طبي 100%
4- ان هناك عمليات من هذا النوع تجرى في مراكز غربية طبية ويطلق عليها اسم Surgery plastic.
4- الشيوخ الذين كانوا يفتون بتلك الفتاوي التي كانو يؤكدون فيها الموضوع الآنف ذكره بانه سنة وانه ثبت في السنة وما نحو ذلك سيألهم رب العالمين عن ذلك وعن فتاويهم التي تسببت بقطع أعضاء انثوية سليمة خلقها الله بذلك الشكل بقدرته وصنعه وابداعه سبحانه.
وأخيراً هناك فتاوي مماثلة تخص مواضيع أخرى ستكتشف عما قريب انها لم تكن بذلك الشكل. وهذا بعد خراب مالطة. وهنا يتبين ان الإسلام كدين لا لبس فيه ابدأ وانما الكارثة هى في المسلمين اي البشر.. وأعتقد ان الفكرة وصلت.. نسأل الله الحي القيوم ان يهدينا الى سواء السبيل والصراط المستقيم… آمين آمين آمين آمين.. ملاحظة الموضوع قرأته في موقع الاولوكة الإسلامي..