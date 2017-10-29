حريّة!
يتطلّع حيوان آكل النمل الحرشفي، الخروج من القفص في أثناء نقله من قبل السلطات الإندونيسية التي تحاول حماية هذا النوع من الانقراض.
Photograph: Wahyudi/AFP/Getty Images
حريّة!
يتطلّع حيوان آكل النمل الحرشفي، الخروج من القفص في أثناء نقله من قبل السلطات الإندونيسية التي تحاول حماية هذا النوع من الانقراض.
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