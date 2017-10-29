عالم الصور

حريّة!

زحمة
29 أكتوبر 2017

حريّة!

يتطلّع حيوان آكل النمل الحرشفي، الخروج من القفص في أثناء نقله من قبل السلطات الإندونيسية التي تحاول حماية هذا النوع من الانقراض.

Photograph: Wahyudi/AFP/Getty Images

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زحمة

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