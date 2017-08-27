حجز “نائب العفاريت” على ذمة التحريات..مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم 27 أغسطس 2017

قررت نيابة مركز الجيزة، حجز النائب البرلماني السابق، علاء حسانين الشهير بـ”نائب الجن والعفاريت”، ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب، صاحب قناة المحور.

واشتهر حسانين بادعائه القدرة على التعامل مع الجان والعفاريت وإطفاء الحرائق “التي تشعلها الجن” على حد عمه

ألقت أجهزة الأمن والرقابة الإدارية القبض على الدكتورة سعاد الخولي ظهر اليوم بتهمة تقاضي رشوة مالية وعطايا مادية من عدد من رجال الأعمال، وألقت الأجهزة القبض على الخولي من داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، بعد تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح حسب بيان هيئة الرقابة الإدارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على رجل الأعمال الهارب إبراهيم سليمان محمد 52 سنة، صاحب واقعة الاعتداء على لواء سابق بالتجمع الخامس واقتحام “الفيلا” الخاصة به والاعتداء على زوجة اللواء وزوجة ابنه..

وشهد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الألماني، علي توقيع اتفاقية حول تنظيم الهجرة من البلدين.

خطأ أحمد حجازي مدافع فريق بروميتش الإنجليزي في توقع عرضية زميله في المنتخب رمضان صبحي مهاجم فريق ستوك سيتي، وتسبب خطأ حجازي في إحراز ستوك سيتي هدف التعادل برأسية بيتر كراوتش ليعدل النتيجة إلى 1/1 في مباراة الفريقين بالأسبوع الثالث بالدوري الإنجليزي