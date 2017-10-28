تغيير رئيس الأركان.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم.. السبت 28 أكتوبر 2017

قالت بوابة الأهرام ووسائل الإعلام في مصر يوم السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين رئيس جديد لأركان حرب القوات المسلحة بدلا من الفريق محمود حجازي.

وقالت بوابة الأهرام إن رئيس الأركان الجديد هو الفريق محمد فريد حجازي.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعًا، السبت، ضم الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وخالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، مساعد وزير الدفاع.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع جاء في إطار متابعة التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية.

فتوى جديدة قد تثير جدل بين محبي الشيشة فقد قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التدخين سواء كان سجائر أو «شيشة» حرام، فهي مضرة وناقلة للأمراض وأثبت الطب ذلك مرارا وتكرارا وأثبت الطب ذلك وهناك من رأيناه يموت بسبب إدمانه للسجائر والشيشة.

وأضاف خلال «فيديو» بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع «فيس بوك»، ردا على سؤال لسيدة تدعة «أم عبدالرحمن» أن «أما مسألة شيشية النعناع فهو تبغ مخلوط برائحة النعناع أو برائحة التفاح بعض الناس يعتقد أنه بخلط التبغ الموجود بها برائحة النعناع أو التفاح، يصبح الأمر مباحا، فهل نأتي بالخمر ونضيف إليها الليمون ونقول إنها برائحة الليمون فهذا كله حرام».

عاقبت محكمة جنح الدقى، حنان عبد الله عبد المقصود صاحبة مشروع “اتجوز بجنيه” بالحبس 28 سنة، وكفالة 2800 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب أبو سالم، وسكرتارية علاء إبراهيم، فى 28 دعوى بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه عن كل دعوى.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بأن حنان عبدالله المتهمة هى المسئولة عن مشروع “اتجوز بجنيه”، الذى يقوم على توفير تكاليف الزواج للشباب عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يوميا، ويمكن من خلال ذلك الحصول على قرض تصل قيمته لـ50 ألف جنيه، يتم سدادها فى مدة أقصاها 20 سنة دون فوائد.

وبعد فترة من بدء المشروع وانتظام الشباب في الدفع، وحصول بعض المشتركين بالفعل على القرض بالقيمة المذكورة، توقفت عن الوفاء لباقى المشاركين، وكذلك امتنعت عن سداد المبالغ التى حُصلت منهم سلفا، ما دفع عدد كبير منهم على تحرير محاضر ضدها تتهمها بالنصب عليهم.

وأفادت مصادر أمنية، أن القوات رصدت تحرك مسلحين بمنطقة صحراويه يجهزون للهجوم على ارتكاز أمنى جنوب العريش، وتم توجيه النيران ناحيتهم، وبدورهم أطلقوا النار على القوات ولاذوا بالفرار بعد قتل 4 من بينهم وإصابة 2 آخرين.