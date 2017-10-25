بالفيديو.. مطربة شابة تروي: ما جرى لي حين أردت خلع الحجاب

نهال: مسؤولة عن تصرفاتي وفخورة بالعنف الذي تعرضت له

قالت المطربة الشابة نهال كمال، إنها عانت من العنف الأسري في بدايتها الفنية من أقارب درجة أولى، وكانت وقتها تشارك في فرق المسرح والغناء، وتسافر في محافظات واقاليم الصعيد لتفعيل دور المرأة من خلال الفن.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج “هنا العاصمة” مع الإعلامية لميس الحديدي “كنت محجبة وشعرت أنني أدعو الفتيات والنساء لأخذ حقهم، بينما أقف أنا عاجزة عن أخذ حقي، فقررت أن تكون البداية مني خصوصًا وأنا كنت أرغب في خلع الحجاب”

وتابعت “كنت فتاة قد بلغت سن الرشد 21 عامًا، ومسؤولة عن تصرفاتي، وواجهت أهلي أنني أرغب في خلع الحجاب، وكان الرد بالرفض والتعنيف النفسي، والجسدي والحبس والضرب، وكثيرون نصحوني بالتوقف عن الحديث عن مأساتي لكنني فخورة بما حدث معي لأن هذا ما جعلني قوية”.