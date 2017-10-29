بالفيديو: ضربة جزاء صلاح الضائعة..هل شاهد حارس هدرسفيلد مباراة الكونغو؟

خبير تحكيمي: لهذا كان يجب على الحكم إعادة ضربة الجزاء

أهدر النجم محمد صلاح -لأول مرة في مسيرته الكروية- ضربة جزاء، وذلك في مباراة فريقه ليفربول أمام هيدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

ولحسن الحظ أن المباراة انتهت لصالح ليفربول بثلاثية نظيفة صنع منها صلاح الهدف الثالث ليعود ليفربول إلى الانتصار بعد حفنة تعادلات وخسارة في الدوري، لكن طريقة إهدار صلاح للهدف أثارت الجدل لسببين

السبب الأول أن صلاح سدد الكرة بقوة شديدة ولم “يركنها”، وهي نفس طريقة تسديدته في مباراة الكونغو التي حقق بها حلم المصريين بالعودة إلى المونديال بعد غياب 28 عاما

الفارق الوحيد بين التسديدتين أن تسديدة الكونغو كانت أعلى بينما كانت تسديدته أمس مع ليفربول منخفضة قريبة من الأرض

تسديدة صلاح أمام الكونغو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع شاهدها العالم كله وقال عنها يورجن كلوب إنه لو كان محل صلاح في تسديدها لأصابته أزمة قلبية من الضغط النفسي

فهل شاهد حارس هيدرسفيلد تسديدة صلاح، وحفظ الزاوية؟ هذا وارد جدا

لكن هذا لم يكن السبب الوحيد لإثارة الجدل، فقد رأى الخبير التحكيمي الإنجليزي على شاشة BT Sport إن ركلة الجزاء في مباراة ليفربول كان ينبغي أن تعاد، لأن حارس هيدرسفيلد تحرك خطوتين قبل تسديد الكرة وهذا هو ما جعله ينجح في التصدي لها وكان ينبغي على الحكم وفقا للخبير التحكيمي أن يعيد تسديد ضربة الجزاء. ويمكن أن تعيد مشاهدة ضربة الجزاء لتتأكد بنفسك.