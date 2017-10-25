بالفيديو.. “صوفيا” أوّل روبوت يُمنح الجنسيّة السعودية

السعودية تمنح جنسيتها وجواز سفرها إلى “صوفيا”

منحت السعودية جنسيتها وجواز سفرها إلى الروبوت “صوفيا” وذلك خلال مؤتمر “مستقبل الاستثمار” الذي أقيم في العاصمة الرياض.

ونشر سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكيّ السعوديّ والمشرف العام على مركز الدراسات والشئون الإعلامية، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، يظهر “صوفيا” أوّل روبوت في العالم يمنح الجنسيّة السعوديّة وجواز السفر السعودي فيما قال بأنه ” بادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم”.

صوفيا… أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية وجواز السفر .. والجنسية والجواز سعودي.. كبادرة رمزية لتبيان مستقبل #مشروع_نيوم#روبوت_بجنسية_سعودية pic.twitter.com/8DrtjQQBPe — سعود القحطاني (@saudq1978) October 25, 2017

وأظهر مقطع الفيديو الروبوت “صوفيا” وهي تتحدث أمام حشد من الحاضرين في المؤتمر وقالت إنها فخورة بمنحها الجنسية السعودية ووصفت ذلك بـ “الخطوة التاريخية”.

وأعلن محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أمس الثلاثاء، خططاً لاستثمار 500 مليار دولار في مدينة كبيرة جديدة على البحر الأحمر تحمل اسم “نيوم” خلال منتدى اقتصادي بالعاصمة السعودية الرياض، وتأمل السعودية أن تنقل المدينة الجديدة المملكة نقلة حضارية واستثمارية غير مسبوقة بحلول عام 2030.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن المشروع سيكون عبارة عن مركز تقني على مساحة 25 ألف كم مربع يتصل مع مصر والأردن عبر جسر على خليج العقبة.