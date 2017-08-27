بالفيديو: رمضان صبحي يصنع هدفا بخطأ حجازي..في “يوم المصريين” بالدوري الإنجليزي

تسبب خطأ حجازي في تمكن رمضان من أول “صناعة لهدف” في الدوري الإنجليزي

أخطأ أحمد حجازي مدافع فريق بروميتش الإنجليزي في توقع عرضية زميله في المنتخب رمضان صبحي مهاجم فريق ستوك سيتي، وتسبب خطأ حجازي في إحراز ستوك سيتي هدف التعادل برأسية بيتر كراوتش ليعدل النتيجة إلى 1/1 في مباراة الفريقين بالأسبوع الثالث بالدوري الإنجليزي

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وبخلاف لقاء ضبحي/ حجازي، يلتقي اليوم دوليان مصريان آخران، هما محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني نجم الأرسنال، في مباراة الفريقين التي تبدأ الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة في إطار البطولة نفسها