أخباررياضة

بالفيديو: رمضان صبحي يصنع هدفا بخطأ حجازي..في “يوم المصريين” بالدوري الإنجليزي

زحمة
27 أغسطس 2017

تسبب خطأ حجازي في تمكن رمضان من أول “صناعة لهدف” في الدوري الإنجليزي

 

أخطأ أحمد حجازي مدافع فريق بروميتش الإنجليزي في توقع عرضية زميله في المنتخب رمضان صبحي مهاجم فريق ستوك سيتي، وتسبب خطأ حجازي في إحراز ستوك سيتي هدف التعادل برأسية بيتر كراوتش ليعدل النتيجة إلى 1/1 في مباراة الفريقين بالأسبوع الثالث بالدوري الإنجليزي

،

وبخلاف لقاء ضبحي/ حجازي، يلتقي اليوم دوليان مصريان آخران، هما محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني نجم الأرسنال، في مباراة الفريقين التي تبدأ الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة في إطار البطولة نفسها

اقرأ ايضاً :   أبوزيد يطالب المنتخب برد الاعتبار في مباراة العودة أمام غانا

زحمة

كل المقالات

سيعجبك ايضاً