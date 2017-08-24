الوزراء: حقيقة العشرة جنيه المعدنية.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم.. الخميس 24 أغسطس 2017
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أُشيع في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تحويل العملات الورقية فئة الـ5، و10، و20 جنيهًا، إلى عملات معدنية.
وقال في بيان صحفي: “تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، الذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا”، مؤكداً أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 5 قروش، و10 قروش، و25 قرشًا، و50 قرشًا، و100 قرش، فقط، بجانب عملات تذكارية استثنائية من فئات مختلفة صدرت ضمن احتفالات الدولة بمرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية، وافتتاح قناة السويس الجديدة”.
ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم برئاسة الاجتماع الأول للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك بكامل هيئته التي تضم كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، بالإضافة إلى رئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
رحلت عن عالمنا، اليوم الخميس، المذيعة والإعلامية فاطمة النجدي، بعد صراع طويل مع المرض، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.
فاطمة النجدي قدمت لفترة طويلة تغطيات إخبارية في قناة أون، كما أنها شاركت في تقديم برنامج صباح أون.
وفي الرياضة أكدت إدارة النادي المصري البورسعيدي أن اتحاد الكرة وافق على خوض الفريق مبارياته على استاد بورسعيد بداية من الموسم المقبل بعد غياب 5 مواسم منذ عام 2012.