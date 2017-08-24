الوزراء: حقيقة العشرة جنيه المعدنية.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم.. الخميس 24 أغسطس 2017

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أُشيع في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تحويل العملات الورقية فئة الـ5، و10، و20 جنيهًا، إلى عملات معدنية.

وقال في بيان صحفي: “تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، الذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا”، مؤكداً أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 5 قروش، و10 قروش، و25 قرشًا، و50 قرشًا، و100 قرش، فقط، بجانب عملات تذكارية استثنائية من فئات مختلفة صدرت ضمن احتفالات الدولة بمرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية، وافتتاح قناة السويس الجديدة”.

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم برئاسة الاجتماع الأول للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك بكامل هيئته التي تضم كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، بالإضافة إلى رئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقالت الداخلية في بيانها الصادر إن المذكورين من «أبرز كوادر الجناح المسلح الإخواني ومطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة القضية رقم 828/2017 حصر أمن الدولة العليا، ويعد أولهما أحد مسؤولي تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والسابق توليه إدارة مزرعة البحيرة المستهدفة خلال إبريل من العام الجاري والمعروفة إعلامياً بمزرعة الموت».