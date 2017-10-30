سياسة

المتحدث العسكري: إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربيّة (فيديو)

فاطمة لطفي فاطمة لطفي
30 أكتوبر 2017

الجيش يعلن إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية وتدمير 6 سيارات محملة بالأسلحة.

أعلن المتحدث العسكري، عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إحباط القوات المسلحة لمحاولة لاختراق الحدود الغربية وتدمير ست سيارات محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة. 

وأوضح المتحدث في بيان صدر مساء اليوم الإثنين، أنه “استمرارًا لجهود القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية وردع أى محاولة للتسلل أو التهريب عبر الحدود، أحبطت القوات الجوية محاولة لتسلل 6 عربات دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية”.

وتابع البيان أن العملية أسفرت عن “استهداف وتدمير السيارات المتسللة والقضاء على العناصر الإجرامية بداخلها، فيما تواصل عناصر حرس الحدود مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية تمشيط المنطقة الحدودية فى محيط العملية”.

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فاطمة لطفي

فاطمة لطفي

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