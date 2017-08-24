المبالغون في اللطف لا يهتم بهم أحد

8. يتم اعتبارهم من المسلمات لأنهم لا يرفضون أبدا

thoughcatalog- ماريا شينا

ترجمة وإعداد: دعاء جمال

المبالغة في أي شيء تتسبب في عواقب وخيمة، ونادرًأ ما ينتج عنها شيء جيد، لذا ينصح بالاعتدال وعدم المبالغة حتى لا تستنزف طاقتك..

إليك بعضًا من المشكلات التي تواجهها ماريا شينا كابونيس نتيجة لما تتمتع به من “لطف بالغ”.

تقول ماريا في مقال لها بموقع thoughcatalog

لا أرفض شيئا أبدًا

سواء كانت خدمة مفروضة أو دعوة لحوحة، لا يمكنني الرفض. ليس لعدم رغبتي. لكن لعدم معرفتي كيفية القيام بهذا دون الشعور وكأنني خذلتهم.

لا أدافع عن نفسي أبدًا

ليس لأنني خائفة، لكنني لا أرغب في أن يشعر الناس بأن عليهم الخوف مني، ولا أرغب في أن يشعروا بأنني حساسة للغاية.

لا أقول أبدًا أنني أكثر انشغالًا من أن أستمع أو أكون رفيقًا فقط

لا أرغب في أن يشعروا بالوحدة، أشعر أنه ربما ليس لديهم شخص آخر يلجأون إليه، حتى عندما أكون مشغولة أو أمر بشيء شخصي، لا أُخبرهم. لا أرغب في أن يشعروا بأن لا أحد يهتم بشأنهم، أرغب في أن يشعروا بأنهم مهمون.

أجعل نفسي متاحة دائمًا

أنا على بعد مكالمة عندما يريدونني، أترك ما أفعله وأحاول مساعدتهم وتشجيعهم وإقناعهم أن الألم مؤقت وأنهم أقوياء وليسوا حِملًا.

لا أغضب أبدًا

حتى عندما تتم إهانتي، أقنع نفسي دائمًا بوجود الجيد داخل قلوب حتى الذين يؤذونني.

أسامح بسهولة

لا أرغب في إشعارهم بأنهم ارتكبوا شيئا رهيبًا ليتم المسامحة عليه لأن المسامحة مجانية وتستعيد السلام النفسي داخل أعماق الشخص.

يتم اعتباري من المسلمات

لأنني لا أرفض أبدًا، لا يهتم أي شخص بسؤالي عن رأيي بخصوص أي شيء بعد الآن، يتواصلون معي عندما يكون الوقت مناسبًا لهم، أما عندما تسير حياتهم بشكل جيد، يتم إلقائي جانبًا.

لا أحد يسألني إذا كنت بخير

يعتقدون أنني بخير في كل شيء لأنني لا أتحدث عن نفسي، ويعتقدون أن بإمكاني حل مشاكلي بنفسي، ويعتقدون أنني قوية.

لكن لا.. أنا ضعيفة، عندما أكون مُحبطة، لا يمكنني تخيل نفسي أنهض مجددًا. يعتقدون أن بإمكاني تدبر أمري، لكن لا يمكنني.

أحصل على ردود تعكس عدم الاهتمام عندما أحتاج إليها

أنهار من وقت لآخر، لكن لا أحد يهتم كفاية ليستمع فعليًا، يدّعون أنهم موجودون لأجلي إلا أن ذهنهم في مكان آخر. يخبرونني بأن أتخطى الأمر كما لو لم يكن مهمًا، يصبح الأمر مزريا عندما يأمرونني بالتوقف عن البكاء.

أبقي كل شيء أمر به لنفسي

لا أرغب في أن أكون عبئًا ولا أرغب في الإثقال عليهم، فربما لا يرغبون في هذا.

يتم توبيخي لكوني خصمة ضعيفة

الأمر المثير للسخرية هو أن الأشخاص الذين يوبخونني لكوني خصمة ضعيفة هم أنفسهم الذين يعاملونني هكذا.

يعتقدون أن يإمكاني تفهم كل ما يمرون به

لا يمكنني تمديد صبري وتفهمي بهذا القدر، لست خارقة، يمكنني فقط تحمل قدر محدد.

رغبت دائمًا في محاولة إصلاح الناس ولم أتوقع أنه في المقابل أن أتحطم، أشعر بأنني شبه فارغة، يمكنني بالكاد الشعور بأي شيء بعد الآن.

ربما كل الأشياء التي أفعلها للآخرين هي بدافع الأمل لأن يستمع إلى أحد ويفهمني.