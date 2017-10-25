المؤبد لمسرّب امتحانات الثانوية العامة.. مصر في دقيقة

أهم 5 أخبار في مصر اليوم.. الأربعاء 25 أكتوبر 2017

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بالسجن المؤبد لناسخ المطبعة السرية، والسجن 3 سنوات لمتهمين آخرين في اتهامهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة.

كما قررت المحكمة إعفاء 4 متهمين من العقوبة في اتهامهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة.

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لشروط الصندوق لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن ما نشر حول تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو مليوني موظف خلال السنة المالية الجارية (2017-2018) أو المقبلة (2018-2019) على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا أساس له من الصحة، وأنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة

وقال المحامي خالد علي إن محكمة النقض حكمت لصالح أسرة المرحوم طلعت شبيب، برفض الطعون الثلاثة المقدمة من ضابط شرطة، وخمسة أمناء، و وزير الداخلية.

وبدأ السيسي إجابته بسؤال ـ”ما هي الإجابة على سؤال عن حقوق الإنسان للشهداء وأسرهم والمصابين وأسرهم في مصر؟ ماذا عن حقوق الإنسان للناس التي تفقد الاستقرار؟ وماذا عن حقوق الإنسان لـ3 مليون مصري يعمل في السياحة وتضرروا من الإرهاب والتطرف؟ من يصرف عليهم، منين يعيٍش الناس دي في مصر”.

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وتم إحالته لمجلس النواب؛ وذلك حسب ما ذكره «التليفزيون المصري».

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تشكيل لجانه المختلفة اليوم الأربعاء، وضمت أسماء 8 مصريين.

وتمتد دورة عمل لجان الكاف المعلن عن تشكيلها حتى 2019، وشهدت اللجنة تواجد 8 مصريين، بواقع 6 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.