القبض على “سعاد الخولي” بتهمة تقاضي رشوة من 5 رجال أعمال

الأمن يلقي القبض على سعاد الخولي من داخل ديوان عام المحافظة

ألقت أجهزة الأمن والرقابة الإدارية القبض على الدكتورة سعاد الخولي ظهر اليوم بتهمة تقاضي رشوة مالية وعطايا مادية من عدد من رجال الأعمال، وألقت الأجهزة القبض على الخولي من داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، بعد تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح حسب بيان هيئة الرقابة الإدارية.

وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الأجهزة الأمنية لها.

وبعرض القضية على المستشار نبيل صادق، النائب العام، صدر قرار بضبط كل أطراف الوقائع، إذ داهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائب المحافظ، ومقرات خمسة من رجال الأعمال، في توقيت متزامن، وضبطهم جميعا وبحوزتهم مستندات المخالفات، ومن المقرر عرضهم اليوم الأحد على المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.

والدكتورة سعاد الخولي هي أول سيدة تتولى منصب القائم بأعمال المحافظ، بعد أن كلفها بذلك قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل في أكتوبر 2015 عقب استقالة محافظ الإسكندرية الأسبق هاني المسيري بسبب أزمة تراكم مياه الأمطار التي سببت خسائر بشرية ومادية.

والدكتورة سعاد الخولي، حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة القاهرة عام 1981 ودبلومة في جودة وسلامة الغذاء من جامعة عين شمس عام 2012، وشغلت منصب وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة.