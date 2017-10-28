السيسي يغير رئيس أركان الجيش.. وإقالات كبرى في الداخلية

السيسي يغير رئيس أركان القوات المسلحة والداخلية تقيل رئيس قطاع الأمن الوطني

أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمة رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي وعيّن بدلا منه اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي بعد ترقيته إلى رتبة فريق

وقال المتحدث العسكري المصري اليوم السبت في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين رئيس جديد لأركان حرب القوات المسلحة بدلا من الفريق محمود حجازي.

وتابع المتحدث العقيد تامر الرفاعي أن رئيس الأركان الجديد هو الفريق محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع وأنه سيبدأ عمله اعتبارًا من اليوم.

وأضاف أن القرار شمل تعيين رئيس الأركان المنتهية خدمته “مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات” اعتبارا من اليوم.

ومنذ نحو عام برز الفريق محمود حجازي كمنسق للملف العسكري والسياسي الليبي في الحكومة المصرية، حسب “رويترز”.

وفي السابق شغل رئيس الأركان الجديد منصب الأمين العام لوزارة الدفاع وقائد الجيش الثاني الميداني المسؤول عن حملة تشارك فيها الشرطة ضد متشددين موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.

كما شغل منصب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

إقالات في الداخلية

التغييرات على المستوى الأمني شملت أيضًا وزارة الداخلية، إذ أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، السبت عددا من قرارات الإقالة لمناصب كبرى في الوزارة بينها رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء محمود شعراوي ومساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة اللواء هشام العراقي، ومدير إدارة الأمن الوطني بالجيزة اللواء إبراهيم المصري ومدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي

وعيّن مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قيادات جديدة على النحو التالى:

لواء طارق عطية “مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا”

لواء محمد يوسف “مساعد الوزير لقطاع الأفراد”.

لواء حسام نصر “مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان”.

لواء فهمى مجاهد “نائب رئيس قطاع الأمن الإقتصادى”.

لواء محمود شعراوى “مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ”.

لواء جمال سلطان مهنا “مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين”.

لواء عصام سعد “مساعد الوزير مدير أمن الجيزة”.

لواء هشام العراقى “مساعد الوزير لقطاع الوثائق”.

لواء محمود توفيق “مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن الوطنى”.

لواء إبراهيم مصرى أحمد “مدير إدارة عامة بقطاع قوات الأمن”.

لواء مجدى أبوالخير “مدير إدارة عامة بقطاع التدريب”.